快訊

陸對台設「禁航區」估影響33航班 交通部今晚9點發飛航通告

「直接入帳」領6000全數撥款完畢 沒領到的可以這麼做

基金經理人：展望後市 聚焦台商實力 挺過十年多空

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基台商天下基金近年獲獎
凱基台商天下基金近年獲獎

受惠台灣內需消費復甦，以及掌握符合產業趨勢的海外市場標的，凱基台商天下基金經理人吳志文表示，展望第2季，美國景氣是否衰退，仍會持續左右市場情緒，研判第2季仍有高機率延續震盪整理行情。反觀台灣與中國市場，受惠中國解封效應以及終端消費電子產品復甦加速庫存去化，後續表現可期。

觀察台灣市場，吳志文說，可以全球半導體產值作為觀察指標。整體半導體產值年減幅度，預期可望從今年第1季的-13.8%，進入第2季收斂至-12.5%，並在第3季明顯回升至-0.6%，甚至有機會在第4季恢復至正增長7.5%。進一步觀察次產業的產值變化，相較於去年，終端消費電子應用端的5G手機、汽車、工業電子、智能穿戴裝置、智慧家電等次產業產值，預期今年全年可望率先回復正增長，其中尤以智慧家電與穿戴裝置的增長15%與9%最為明顯；拜庫存去化順利進行之賜，帶動半導體上游廠商回補庫存的需求回籠，有利上游表現。展望第2季，布局重心可放在晶圓代工、IC設計及內需消費產業。

中國大陸市場方面，吳志文表示，解封效應發酵，預期大陸內需消費持續增溫，並在第1季房地產與基建活動優於市場預期帶動下，預期第2季GDP季增率維持中高水位，且由於去年上海封城導致的低基期，市場一致上調第2季的GDP年增率。市場也普遍預期第2季企業獲利有高機率優於去年同期，其中尤以受惠解封的內需產業復甦程度可望最為明顯，例如：電商、網路平台、遊戲、房地產、金融、電動車產業，都值得留意。惟大陸第1季車市銷量不如預期，為車市復甦腳步埋下變數，後續可觀察4月18日的上海車展，若新車款成功吸引消費者眼球，可望點燃4、5月銷售熱度，並為下半年銷量賦予更高期待；現階段投資焦點則關注品牌廠。

凱基投信說，凱基台商天下基金以敏銳市場觀察，並結合產業趨勢掌握，挺過高度震盪的市場，暨2022年榮獲多項理柏台灣基金獎-亞太區股票型基金獎獎項後，今年再次獲得2023年理柏台灣基金獎_最佳10年期-亞太區股票型基金肯定。凱基台商天下基金憑藉核心（配置成長）+衛星（搭配週期輪動機會）的投資策略，既能聚焦成長型產業與技術領先的龍頭企業，特別是台商在5G產業生態圈中扮演關鍵要角的公司，又能掌握景氣循環、分散重押單一產業的風險，真正實現立足台灣、放眼天下。

凱基 台商 智慧家電

延伸閱讀

談疫情 李秉穎：客觀看待國產疫苗是重要課題

海運迎春燕…陽明、萬海營收 終止連八黑

機械公會：Q2可望迎春燕

CIMT台廠參展接單效益 上看73億

相關新聞

高通卡位5G筆電有望？NB業者：一原因英特爾仍有影響力

筆電晶片戰場出現變動，英特爾退出筆電4G及5G數據晶片業務，將使筆電供應鏈再洗牌，為苦於打不進5G NB主流戰場的高通開...

鴻海攻電動車 明年大爆發

鴻海電動車事業明年將爆發，昨（12）日預告集團主打的3萬美元（新台幣100萬元內）價格帶平價電動車2024年大量出貨，主...

鴻海MIH開發小型車 10月亮相

鴻海電動車事業有望爆發之餘，集團主導的MIH開放電動車聯盟也傳來好消息。MIH執行長鄭顯聰昨（12）日表示，MIH聯盟開...

鴻海對岸四封測廠 布局車用

為補強電動車所需的半導體戰力，鴻海旗下工業富聯（FII）先前取得半導體封測龍頭日月光投控位於大陸四座工廠，產業人士透露，...

彭博：台積放緩在台擴廠 半導體景氣復甦恐不如預期

彭博資訊引述媒體報導指出，台積電正減緩在台灣擴廠的進度，已通知部分供應商和營建承包商，要將工程延後半年至一年，透露半導體...

和碩董座童子賢：電子業秋天復甦

電子業今年上半年仍處於低谷，和碩董事長童子賢昨（12）日強調，讓產業有半年時間去化庫存不是壞事，電子業通常進入9月就會進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦