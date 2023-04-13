高通卡位5G筆電有望？NB業者：一原因英特爾仍有影響力

筆電晶片戰場出現變動，英特爾退出筆電4G及5G數據晶片業務，將使筆電供應鏈再洗牌，為苦於打不進5G NB主流戰場的高通開啟新機會，並有助於ARM平台筆電市場擴大。研究機構Counterpoint預測，ARM筆電今年市占13%，到2027年滲透率將翻倍上看25%。

戴爾12日發表全新一代Latitude商用筆電、Precision工作站、OptiPlex商用桌機，採用英特爾第13代處理器，Latitude7000系列筆電全面支援5G聯網模組選項，滿足商用客戶需求，戴爾商用筆電市場部副總裁暨總經理Kevin Terwilliger表示，商用聯網筆電目前可以選4G LTE及5G方案，但坦言因成本影響，5G筆電價格比4G機種高，故現階段用戶選擇4G LTE方案的數量高於5G。

不過他仍看好5G帶來的效能遠勝於4G LTE，故戴爾新筆電產品幾乎都有支援5G選項，功能啟動上也不需要繁複的設定就能讓筆電聯網。

不過根據市調，雖英特爾及高通、聯發科（2454）積極推動，但5G筆電的滲透率並不理想，《TechInsights》報導，2022年全球5G筆電銷量總計僅100萬台，除戴爾外，聯想也推出5G YOGA、ThinkPad X13，三星推出Galaxy Book2 Go 5G，微軟也有Surface Pro 9 5G版本，不過因5G筆電單價昂貴，市場接受度尚未打開。

GSM協會統計，2022年全球各式5G聯網裝置中，5G筆電比率僅占1.5%，5G手機還是最大宗，占比51.5%。

5G筆電單價偏高，3個挑戰待克服

Kevin Terwilliger表示，5G筆電的引爆與否關鍵取決於3個因素，首先是5G模組本身跟4G模組的成本價差能否縮減，就有助於提高滲透率，其次5G基礎建設的成本（費率）也很重要，第三是因為5G筆電的天線設計也相對複雜，也相形提高了筆電成本。

根據Counterpoint Research統計，5G聯網筆電售價平均超過50～100美元，這還沒包括每月給電信商的5G服務費。

而觀察戴爾官網銷售的5G商用筆電，主要就是搭配英特爾的5000 Global 5G (DW5931e)晶片，選擇4G筆電服務則是搭高通驍龍X20 LTE晶片，換言之，在5G筆電主流戰場：英特爾CPU平台上仍是搭配英特爾自有5G晶片。

NB廠商：英特爾退出5G仍有影響力

英特爾近日傳出退出筆電5G/4G數據晶片業務，5G交由技術夥伴聯發科（2454）合作，4G LTE交由中國大陸廣和通接力，對此，Kevin Terwilliger表示無法對此事做評論，但供應鏈若變動，是會存在影響，但他不認為會有顯著的影響，因為戴爾一直有多元供應鏈解決方案。

那麼，若未來英特爾出售5G PC數據晶片事業，會對高通帶來機會嗎？筆電代工廠不具名主管分析，英特爾雖退出5G筆電數據晶片戰場，但還要觀察其行動，在WiFi時代，英特爾將WiFi晶片功能分兩塊，把基頻控制部分整合入CPU中，搭配外部射頻RF晶片綑綁銷售給筆電業者，無法拆賣，故若英特爾將5G基頻也整合到處理器中，則5G晶片勢必用授權的聯發科，不會搭配高通5G晶片。

不過，高通期望從手機戰場跨入多元裝置融合的企圖心明顯，仿效蘋果自研Arm處理器成功之路，高通2021年也以14億美元併購Nuvia晶片公司計畫開發最新筆電CPU「Oryon」，預計在台積電（2330）4奈米製程生產，2023年亮相。