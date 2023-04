唐鳳受邀法國國民議會聽證 分享台灣數位韌性

數位發展部長唐鳳於今(12)日受邀於法國國民議會「外國干涉調查委員」(Investigative Committee on Foreign Interference of the French National Assembly)以線上視訊方式進行聽證,分享台灣透過數位韌性對抗境外數位干涉的經驗。唐鳳表示,台灣是國際上數一數二的資安攻防熱區,這些網路攻擊試圖破壞公眾對民主制度的信任,台灣遭遇的狀況不是個案,也絕非與歐洲無關,全球已經目睹了網路戰爭的重要性,俄羅斯在烏克蘭的侵略行為正是顯例。

聽證會於台北時間今天晚間約8時許舉行,為時約1個多小時,全程網路直播,由唐鳳先進行10分鐘說明後,進行主席與議員提問,會議內容將收錄於法國國民議會官網供民眾點閱。

唐鳳在會中表示,台灣是全球數位民主的重要夥伴,又身處民主陣營面對威權擴張體制的前線,面臨大量境外網路攻擊的威脅。例如駭客透過資安漏洞針對台灣政府的攻擊方面,2022年就比2021年約增加2倍;又例如2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時,台灣遭到平常23倍的境外網攻,電子看板也被駭客竄改成仇恨訊息。這些網路攻擊試圖破壞公眾對民主制度的信任,但未能成功。

唐鳳指出,台灣遭遇的狀況絕非單一事件,也絕非與歐洲無關。全球已經目睹了網路戰爭日益重要,俄羅斯在烏克蘭的侵略行為正是顯例,台灣身為民主陣營的一員,對威權擴張主義的威脅感同身受,毫不猶豫地對烏克蘭伸出援手,法國同樣身為歐洲與民主陣營的重要國家,相信所展現出的態度對全世界都是重要訊號。

唐鳳說,極權政體利用科技鞏固權力並重新定義網路規範,操縱網際網路來控制和極化數位社群。台灣成立了數位發展部,以實現「全民數位韌性」為核心目標作為因應。數位部組織公部門和民間的資安能量,進行攻防演練,確保緊急情況下,關鍵基礎設施仍可如常運行;此外,數位部推動「永不信任,持續驗證」的資安零信任架構、官網採用星際檔案系統(IPFS)與全球社群攜手聯防,以及驗證非同步軌道衛星用於緊急備援通訊網路的可行性等各項措施,致力於提升臺灣的數位韌性,也強化與民主夥伴的連結。

唐鳳呼籲各界與臺灣並肩追求數位韌性,向全世界展現民主的堅韌精神。去年4月她代表台灣,與法國等60餘國代表共同簽署《未來網際網路宣言》(A Declaration for the Future of the Internet),宣言中提到以價值為基礎相互合作,理念相近的各個國家,共同承諾將網際網路打造成保障人權、自由和互信的韌性建設。

會中法國議員關切台灣如何因應生成式AI快速發展,可能造成的權力集中問題,唐鳳說明,我國各界與國際開源社群有緊密的合作,因此對於新興變革技術出現時,能夠快速回應。例如法國政府投資訓練的開源語言模型BLOOM,已成為台灣開發相關科技的基礎,也顯示出民主陣營合作面對挑戰時,公共程式(public code)的重要性。

此外,法國議員也關心台灣在同婚合法前,如何因應極權陣營利用民主國家言論自由,透過跨境數位平台的演算法,來製造歧見與分裂等問題。唐鳳指出,這些境外勢力不是單純的「反同」或「挺同」,而是藉機放大對立,讓社會言論更加極化。台灣的公民社會因此要求臉書等社群平臺,在大選或公投前,不得接受境外勢力刊登涉及政治、社會議題的廣告,國內此類廣告也要揭露資金來源,以避免有心人士操縱言論、激化對立。

法國國民議會2022年12月6日通過成立「外國干涉調查委員會」,就外國政府、組織、企業、利益團體及個人,透過政治、經濟及財政等方式,企圖影響或賄賂法國意見領袖、領導階層或政黨等情事進行調查,由國民聯盟黨團的國民議會議員Jean-Philippe Tanguy擔任調查委員會主席,及復興黨黨團議員Constance Le Grip擔任報告人。