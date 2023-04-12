英業達發錢了！千萬獎學金申請開跑 每人最高爽領64萬
代工大廠英業達（2356）啟動「優秀人才獎助學金」計畫，即日起至5月15日開放申請，逾期不予受理。獎勵名額最多60名，總獎助金逾千萬，凡是符合條件的大三、大四同學，團隊每年將核發12萬元獎學金，而碩一、碩二同學每年則核發20萬元獎學金。
英業達指出，獎助對象需為當年度將升大學三年級(含)以上的在學一般生（不含進修部、在職專班、在職學分班）而申請人本身科系限制為「電子、電機、機械、資工、資管」等系所。
英業達說明，欲申請獎助的同學，前一學期的學業成績，最低也需要達到「平均70分以上」、「操行成績要達80分以上」，且未受領其他獎助學金者的條件，才得以申請。不論申請人是讀大學，還是就讀研究所，一旦正式錄取後，次年就無需再經過審查，即可直接領收往後2年的補助額。
英業達透露，團隊希望透過此機制，使仍在學的優秀人才，於就學期間不受經濟重擔困擾、能專心讀書、無後顧之憂，並且該計畫也保障在畢業後的工作機會，提前拿到預聘offer。此外，申請人若從大三通過審核開始領取，一路領到碩二，最高能獲64萬元補助。
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