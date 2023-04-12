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訂單回溫！南良3月營收月增27.4％ Q2審慎樂觀

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南良國際（5450）今（12）日公布3月合併營收為2.4億元，月增27.35%、年減27.96%；前三月累計營收為5.82億元，年減29.06%。公司表示，由於個人防護及運動醫療護具訂單需求回溫，3月營收較上月成長逾27%，對於第2季維持審慎樂觀看法。

南良表示，隨著主要利基型包括個人防護與醫療產業及市場對於旗下「高分子彈性體發泡複合材料」應用環保生質材料與高防護功能的潛水衣、衝浪衣、運動醫療護具等產品的訂單需求回溫，帶動3月營收較上月成長27.35%。

展望第2季，南良維持審慎樂觀看法，雖然目前整體紡織產業仍受終端市場需求疲軟以及全球通貨膨脹等因素，進而影響下游品牌廠商對產業供應鏈的拉貨力道減緩，為今年整體營運帶來挑戰。但近年來積極深化與主要客戶更多新訂單合作的機會、以及擴大全球業務接單動能，透過綠色生質材料拉高公司於產業的高度競爭力。

南良指出，若以在手訂單及客戶預詢訂單生產排程來看，目前客戶訂單需求穩健，隨著客戶拉貨回溫，有機會創造營運逐季成長，且在產品結構逐步轉向綠色生質材料的優化下，有助持續精進公司整體毛利率與獲利表現。

營收

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