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iKala推出AIOps平台與「CloudGPT」 會問就能有解答

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI應用落地、混合雲及多雲成為企業 IT 主流架構，企業需要善用 AI 打造敏捷的雲端 IT 及營運流程，催生智慧雲端維運平台（AIOps）的市場需求。跨國AI行銷科技業者 iKala 今日推出智慧雲端維運（SaaS）平台 iKala AIOps與業界首創的雲端技術 AI 架構師「CloudGPT」，企業用戶在iKala AIOps 上輕鬆與AI提問，即時取得雲端部署相關疑難解答，透過智慧資安與效能監控告警、客製化雲端用量觀測加速雲端轉型與創新。

根據 RESEARCH AND MARKETS 預測，全球 AIOps 的市場規模將從 2022 年的 58.1 億美元（約 1,766 億台幣）成長至 2026 年的 151 億美元（約新台幣4,591 億元），年複合成長率達 27％。AI 技術的不斷進步將推動 AIOps 為各產業企業帶來更大的營運效益。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，Kala AIOps協助企業優化雲端系統效能、強化資安，更提供 24 小時不打烊的 AI 架構師 CloudGPT，用戶透過自然問答，即可獲得雲端架構相關建議，解決各式各樣的雲端維運痛點。CloudGPT 非常先進，能力接近頂尖的人類架構師，「考試都快考 100 分了。」

根據 iKala 團隊協助超過 800 間客戶上雲及數位轉型的經驗，企業採用雲端平台最重視的三大要素是節費、安全、及高效能。iKala AIOps 即是為此打造，主要搭配AI 架構師 CloudGPT 隨時解答，加快企業雲端部署決策。例如用戶可詢問 CloudGPT 資安專家：「在虛擬化環境中，如何透過網路流量監控和分析來檢測 DDoS 攻擊，並實施有效的防護措施？」，則 CloudGPT 能給予完整且明確的答案，以及參考資料網址和其他類似的常見問題，加速用戶解決技術問題。iKala AIOps 也能幫助企業掌握操作權限設定異動記錄和用戶使用記錄，例如可自行設定 24 小時內超過一次權限異動就告警通知，或設定當雲端資料被查詢面積超過上限就自動通知，實現更靈活管理雲端安全、更快速偵測潛在風險。

雲端平台 資安

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