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中華電日本子公司取得特定建設業執照 可望搶大型專案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年積極佈局海外市場，協助跨國企業完成「從台灣走向世界」的目標，助攻台商布局美國、日本及東南亞，中華電信今日宣布，中華電信日本子公司（當地註冊名稱：中華電信日本株式會社）除持續致力於提供欲進入日本市場的企業各種資通訊服務；為深耕日本市場、擴大服務能量，中華電信日本株式會社依日本建設業法規定申請電氣通信工事的特定建設業許可，並經獲准，此許可即解除工程承包金額上限，可合法承接大型規模專案工程項目，可提供台商及當地企業更完整、專業的整合資通訊服務。

中華電信表示，全球佈局包含美、日、港、新、越、泰等逾11個據點，透過全球31條海纜、通達全世界52個節點，並發射涵蓋東南亞、非、澳洲之自有衛星，提供中華電信全球雲網予跨國企業於海內外所需的整合資通訊服務。

中華電信表示，建設業許可為日本建築行業領域中至關重要的政府審查制度，建設業者經日本政府嚴謹審查並獲得許可後，方能據以承接更大規模的工程項目，並在企業經營上獲得有利影響。

中華電信分析，台商進入日本市場發展，廠辦環境與資通訊解決方案為首要需求，而日本繁複法規及業界慣例作法，容易墊高企業進入門檻及衍生不必要成本。

中華電信日本株式會社總經理張維蓮表示，中華電信日本株式會社在日本發展多年，積累專業的資通訊解決方案設計與管理經驗，可有效整合日本當地供應鏈資源，本次取得電氣通信工事特定建設業許可，有信心能為進軍日本市場的企業提供更優質的服務，成為台商在日本最堅強的後盾。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示，中華電信實現與企業攜手共同邁向國際的承諾，持續不斷佈局各個有國際發展與合作機會的新國家及新市場，加速邁進全球市場，以廣結盟方式，攜手海內外策略合作夥伴創建跨國生態平台，將台灣資通訊產業豐沛量能注入國際市場，樹立台灣資通訊發展國家隊的最佳典範，陪伴企業實踐跨國跨域的新未來。

中華電信

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