TrendForce：2026年全球NTN市場產值上看88億美元

隨著5G非地面網路（Non-Terrestrial Network；NTN）技術將在2025~2026年趨於成熟，並帶動5G NTN技術邁入商用化階段，讓全球終端使用者的行動裝置皆搭載衛星通訊功能。

TrendForce預估，2023~2026年，全球5G非地面網路市場產值將從49億美元上升至88億美元，年複合成長率為7%，在全球5G非地面網路市場產值逐年上升趨勢下，亦會提升晶片大廠發展5G NTN技術意願。

NTN技術能由低軌道衛星透過上行與下行傳輸方式，讓終端使用者在偏遠地區用衛星通訊方式進行資料雙向傳輸，彌補5G基礎建設在偏遠地區覆蓋率不足的狀況。

隨著5G NTN趨勢興起，各晶片大廠為提升衛星通訊功能產品市占率，與各手機製造商合作開發搭載5G NTN技術，將衛星通訊晶片透過各式行動裝置滲透到一般終端消費者市場。

目前與手機製造商合作發展5G NTN技術的晶片大廠為高通、聯發科（2454）與三星電子，其中高通與OPPO、小米與vivo手機製造商合作將Snapdragon衛星通訊晶片整合至手機內；聯發科則與英國手機製造商Bullitt Group合作將雙向資料傳輸衛星通訊晶片搭載在手機中。

相較於前述晶片大廠由直接供應方式，提供衛星通訊功能晶片給手機製造商，三星電子完成雙向衛星連結數據技術測試後，將配置衛星通訊功能晶片與旗下手機整合，打造自有衛星通訊生態體系，而隨著未來採用衛星通訊功能的手機製造商增加，亦加速5G NTN技術商用化。

進一步從5G NTN技術所面臨挑戰來看，現階段在5G固定無線接取（FWA）與NTN技術同時平行發展前提下，因5G NTN技術尚在初期發展階段，成本競爭力恐在短期內是瓶頸。

即便在5G行動衛星通訊手機滲透率持續上升趨勢下，但阻礙消費者採用行動衛星功能仍在居高不下的資費，故5G NTN技術在短期內無法突顯其競爭優勢。

從企業端角度探討，仍須待5G NTN技術發展成熟並降低成本後，才能吸引偏遠地區企業用戶考慮採用5G NTN技術發展相關垂直應用。

TrendForce表示，NTN技術發展快速歸因於全球低軌衛星覆蓋數量快速上升，目前低軌衛星發射數量最多的衛星營運商為Space X，在今年3月前共已發射4,002顆，占全球發射比例84%。

其次為Oneweb的582顆與Telesat的80顆衛星發射數量，而規模較小的衛星營運商Iridium、Globalstar與Inmarsat共計發射104顆衛星。

隨低軌衛星有望在2026年達到全球覆蓋目標，亦帶動聯發科與三星電子晶片廠商發展IoT NTN解決方案，進一步探索衛星通訊在物聯網場景應用。整體而言，衛星通訊功能普及與物聯網應用發展，將成為5G NTN技術商用化關鍵因素。