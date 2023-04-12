瑞昱3月營收79.4億元 月增逾二成
IC設計廠瑞昱（2379）於12日公布業績，月增幅度逾二成。展望本季營運，外界預期，瑞昱第2季表現有機會優於首季。
瑞昱3月合併營收為79.37億元，月增28％、年減24％，連兩個月升溫，也是近5個月高點，第1季合併營收為196.24億元，季減9.8％、年減34％，連三季減少，為近11季低點。
瑞昱主攻PC與網通應用，另外也擴展TV、車用相關產品，去年第4季因為協助客戶與代理商調整庫存，因此本身庫存仍偏高，外界密切關注其後續揭露的今年首季庫存水位。該公司預期經上半年消化完畢，庫存狀況可回到正常水準。
法人評估，瑞昱第2季表現應可優於首季，如果總經環境沒有劇烈變化，下半年的營運情況將再進一步改善，今年仍可力拚業績表現不比去年差。
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