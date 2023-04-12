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「珊瑚」恐成首颱機率曝！這天北台灣轉涼 各地降雨範圍廣

崇越Q1營收124.5億元 全年營運續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）今（12）日提到3月份合併營收達42億元，月增10%，首季營收達124.5億元。公司指出，半導體市場於今年上半年雖面臨庫存調整，然崇越科技營運相對持穩，相較2月營收月增3.8億元，主要受惠於等光阻、石英製品、晶圓盒等半導體材料拉抬，以及環保工程業績挹注。今年崇越科技首季營收達124.5億元，在跨國多元布局下，全年營運有望持續成長。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 崇越科技

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