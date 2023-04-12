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中華電信布局國際 子公司取得日本特定建設業執照

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信今日宣布，子公司取得日本特定建設業執照。圖／聯合報系資料照片
中華電信今日宣布，子公司取得日本特定建設業執照。圖／聯合報系資料照片

中華電信今（12）日宣布，為深耕日本市場、擴大服務能量，子公司中華電信日本株式會社依日本建設業法規定，申請電氣通信工事特定建設業許可並經獲准，此許可即解除工程承包金額上限，可合法承接大型規模專案工程項目，可提供台商及當地企業更完整、專業的整合資通訊服務。

中華電信近年來積極布局海外，在海外共有美、日、港、新、越、泰等逾11個據點，透過全球31條海纜、通達全世界52個節點，並發射涵蓋東南亞、非、澳洲自有衛星，提供中華電信全球雲網予跨國企業於海內外所需的整合資通訊服務。

台商進入日本市場發展，廠辦環境與資通訊解決方案為首要需求，而日本繁複的法規及業界慣例作法，容易墊高企業進入門檻及衍生不必要成本；其中，建設業許可為日本建築行業領域中至關重要的政府審查制度，建設業者經日本政府嚴謹審查並獲得許可後，方能承接更大規模的工程項目，並在企業經營上獲得有利影響。

中華電信日本株式會社總經理張維蓮表示，中華電信日本株式會社在日本發展多年，積累專業資通訊解決方案設計與管理經驗，可有效整合日本當地供應鏈資源，本次取得電氣通信工事特定建設業許可，有信心能為進軍日本市場的企業提供更優質的服務，成為台商在日本最堅強的後盾。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭指出，針對與企業攜手共同邁向國際的承諾，中華電信持續布局各個有國際發展與合作機會的新國家及新市場，加速邁進全球市場，以廣結盟方式，攜手海內外策略合作夥伴創建跨國生態平台，將台灣資通訊產業豐沛量能注入國際市場，樹立台灣資通訊發展國家隊的最佳典範，陪伴企業實踐跨國跨域的新未來。

中華電信

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