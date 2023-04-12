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劍麟Q1營收11.08億元 年增3.65％ 創近五年同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）3月合併營收為4.11億元，受惠旗下兩大業務出貨保持良好水準，帶動3月營收站穩四億水準，月增20.34％，亦較去年同期表現持穩。累計2023年第1季合併營收為新台幣11.08億元，年增3.65％，並改寫近五年同期新高記錄。

劍麟表示，受惠集團深化全球主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商產品開發，並提升波蘭廠產能稼動率，以就近滿足當地客戶良好訂單交期，隨著疫情、晶片缺料等負面因素緩解，不僅帶動汽車事業主要客戶訂單拉貨力道，再加上展示架事業訂單出貨回溫等挹注，2023年第1季汽車、展示架事業營收比重分別為83％、17％，並帶動今年首季營收創近五年同期新高成績。

劍麟指出，旗下波蘭廠主要供應預縮式安全帶精密導管產品，除去年已與客戶洽談提高波蘭廠訂單出貨比例，目前仍保持良好規模經濟生產效益，另一方面，劍麟仍持續與主要客戶推進今年新產品、新訂單量產進度，有助於深化客戶訂單合作深度與廣度，並有望堆疊未來營運動能。

劍麟目前旗下汽車事業主要客戶仍保持良好訂單拉貨需求，有助於提升整體產能稼動率表現，並同步持續與客戶開發利基型車用安全件產品、以及拓展車用散熱領域布局進展，散熱產線目標第二季底完成客戶驗廠階段，並逐步創造銷售挹注，皆有望創造未來營運良好表現。

劍麟 營收 波蘭

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