安馳3月營收6.5億元 歷史次高

安馳（3528）今日公告2023年3月營收為6.5億元，年增13.3％，為歷年同期新高；累計1-3月合併營收18.3億元，年增21.6％。

安馳表示，受惠兩大代理產品線ADI與AMD在工業、儀器設備測試以及軍用等應用面出貨量提升，3月營收表現較上月增加22.7％。其中在ADI代理線方面，工控、測試設備與儀器相關需求提升，推升ADI產品線出貨量，而人工智慧物聯網（AIoT）、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量亦維持穩健成長。

安馳指出，AMD代理產品線部分，受惠工業、軍工應用面需求穩定，加上IDH設計驗證平台需求增加，帶動AMD測試設備、國防航太等應用產品出貨量成長；另外，中國市場復甦有感，訂單逐步回溫，挹注AMD代理線營收表現較上月大幅成長逾5成。

安馳進一步表示，因應近期國際局勢、兩岸政治緊張緣故，政府持續提升國防預算，軍用需求成長態勢強勁，帶動兩大產品代理線在航太、軍事工業、通訊測試上的出貨量明顯提升，隨著ADI及AMD高階整合方案出貨量持續成長，以及新產品線效益逐步發酵，可望提升整體營收貢獻。

展望上半年，政府對軍事國防的重視，將可提升公司軍用方面需求訂單成長，帶動軍事航太、通訊設備測試的出貨量提升；AMD代理線在工控及自動化測試應用的需求逐漸轉強，彌補半導體產業庫存去化對業績的影響，公司將持續優化產品組合，提高ADI及AMD兩大代理線與其他產品線的整合度，並積極拓展新代理產品線，維持公司營運穩健的成長動能。