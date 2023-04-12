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友達Micro LED艦隊啟航 攜手生態圈邁向量產元年

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
友達跨域整合Micro LED產業鏈，領先布局完整智慧顯示生態圈，推出1.39吋商品化的智慧手錶，正式邁向量產元年。圖／友達提供
友達跨域整合Micro LED產業鏈，領先布局完整智慧顯示生態圈，推出1.39吋商品化的智慧手錶，正式邁向量產元年。圖／友達提供

面板龍頭友達跨域整合Micro LED產業鏈，領先布局完整智慧顯示生態圈，將於Touch Taiwan 2023展示解決方案，並推進Micro LED技術走入商品化關鍵里程碑，率先量產Micro LED 1.39吋智慧手錶，為終端產品開發吹響號角。

友達自2012年投入Micro LED研發，引領業界推出一系列不同場域應用的差異化產品。

為加速商品化進程，友達整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，包含結合富采與錼創科技的Micro LED元件資源，藉由友達精準的巨量轉移技術，將Micro LED晶粒轉移至AM-TFT背板；另與瑞鼎科技開發Micro LED顯示驅動IC、明基材料合作封裝表面處理材料，並搭配友達在顯示產業累積的影像調校技術，將畫質表現更顯生動逼真、驚艷視界。

友達集結顯示器、LED、精密機械、半導體產業，布局一套完整的產業陣線聯盟，提供全方位Micro LED解決方案服務，並逐步實現商品化目標，掌舵迎向Micro LED量產元年。

友達繼2021年展出1.39吋全球最高畫素密度的Micro LED顯示器後，隨著設備與相關零組件發展愈臻成熟，今年成功打破技術堡壘，推出1.39吋商品化的智慧手錶，除了採用符合智慧手錶設計的正圓形外觀，並搭配高達326 PPI畫素密度、維持色彩飽和與高對比特性，改善大視角色偏與高亮度顯示的壽命問題，同時達到省電與滿足戶外豔陽下顯示清晰資訊的訴求，展開量產化的首班列車，為次世代的顯示技術掀起革命巨浪。

Touch Taiwan展覽期間將舉辦2023智慧顯示創新應用論壇，4月20日由友達光電技術開發總部資深協理吳仰恩出席國際Micro/Mini LED Display高峰論壇，以「微發光二極體顯示器 – 邁向量產之路」為題進行演說分享。友達表示，將以深厚的顯示技術為核心，結合生態圈開創高度客製化的垂直場域，致力打造差異化產品，以推進更多Micro LED商品化時程。

LED 友達 顯示器

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