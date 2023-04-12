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圓裕Q1營收年減逾23％ 看Q3動能回升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軍工規軟板廠圓裕企業（6835）今（12）日公告3月份合併營收1.88億元，月增35.7％；累計首季營收5.31億元，年減23.27％。首季受到客戶持續去化庫存影響，營收不如去年同期，隨著客戶庫存水位降低，預期第三季拉貨動能將逐漸回升，營收逐季走高可期。

圓裕表示，全球景氣不佳時間拉長，客戶也面臨去化庫存壓力，今年第一季以來，影響較大的是工規手持裝置出貨，軍用筆電／平板、商用筆電則影響甚微。圓裕表示，工規手持裝置去化庫存的時程落後消費性產品約一個季度，去年第四季開始感受行業調整庫存，最大壓力落在今年第一季；軍用與商用產品的需求保持穩定，未受到電子業去庫存影響。

圓裕也說，車燈模組陸續取得客戶認證出貨後，預期可穩定放量，由於車用產品認證時間較長，公司仍將持續拓展客戶，擴大產品市場；醫療產品主攻非侵入性醫療器材，客戶認證時間較短，產品已開始出貨，預計今年將有明顯成長。

營收

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