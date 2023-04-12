3月營收月減1成衝擊股價 台積電回測季線可以買了？股民：繼續等4字頭

巴菲特親揭大砍台積電（2330）ADR的原因主要是考量地緣政治緊張，雖然他也稱讚台積電是一家管理良好的公司，但加上台積電3月營收表現不如預期的因素，仍然衝擊台積電今（12）日出現回測季線的走勢，更有網友大喊要「繼續等台積電4字頭」，到底台積電該買還是該賣？有法人坦言，該減碼換股操作，但也有法人認為，先觀望，等待法說會釋出的展望。

股神巴菲特執掌的波克夏去年第3季以40多億美元大買台積電ADR，但僅隔一季就大砍持股86.2%，持有台積電ADR部位降至829萬股，持股價值剩6億1,770萬美元，波克夏大砍台積電ADR引來市場震撼及各種揣測。

巴菲特日前接受《日經新聞》專訪時首度透露大舉減碼台積電ADR的原因，主要是考量在地緣政治緊張下，波克夏還有更好的投資布局公司，但巴菲特仍稱讚台積電是一家管理良好的公司。

台積電在3月10日公告3月合併營收1,454億元，下探近17個月低點，在3月工作天數恢復正常下，竟然月減10.9%，引來市場高度關注，不料，隔天就傳來巴菲特坦言在地緣政治緊張等考量下，才會大砍台積電ADR持股，再加上傳出台積電放緩台灣擴產計畫的消息，衝擊股價的表現。

台積電股價去年10月間曾下探至370元隨後反彈，在波克夏大買台積電ADR的激勵下，更進一步推升台積電股價強漲，今年2月10日盤中曾衝達546元，但卻在波克夏大舉賣出時反轉向下修正，一度下探至504元；今日股價開低，一度下滑至517元，回測季線，終場則是收在520元，下跌4元。

台積電股價受到營收、台灣擴產、巴菲特親揭大砍台積電ADR的原因等因素的影響遭表現弱勢，引來網友在PTT上熱烈討論，有網友直言，「老巴也真壞…GG營收衰退昨天還來補刀…」、「GG殺紅眼」、「GG跌倒中小噴噴」、「GG散戶一直接刀的感覺」、「國安基金在撤台積電嗎」、「四大基金台積電成本430左右而已」。

有網友則說，「450以下再買GG吧」、「機會是留給有耐心的人 繼續等台積4字頭」，不過也有網友認為，「GG還在加薪 根本不必緊張 除非GG砍人才緊張好嘛！」。

到底台積電回測季線，可不可以進場？或者是在第1季營收表現不如預期，且外資預估第2季還會衰退下，該先退場呢?國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電股價呈現量縮整理，目前宜先觀望，等待下周法說會出的展望再來決定。

盈利投資公司董事長鍾國忠也提出他的觀點，他認為，台積電目前不是買進的時點，反倒要減碼，把資金轉進台塑（1301）或聯電（2303），採取「新對台政策」，鍾國忠解釋，台積電目前股價約落在巴菲特賣出的價位，即使從520元再漲至540元，獲利空間也不大，但反而把資金卡住了。

鍾國忠強調，以第2季來看，所謂的「新對台政策」，就是減碼台積電，加碼台塑或聯電，為什麼選這兩檔？台塑集團在台股前十大權值股中占有4檔，且具有轉機性，若台積電拉回，要靠台塑來撐；至於聯電則是看中高殖利率的保護；鍾國忠認為，現在不是買進台積電的時點，反而要減碼，等拉回至年線附近再來布局。