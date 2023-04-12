元太2023智慧顯示展 將盛大展出全方位電子紙技術

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技以「We Make Surfaces Smart & Green」主題，將於4月19日至21日舉行的Touch Taiwan 2023智慧顯示展覽會，展出以電子紙技術作為低碳智慧城市的最佳顯示解決方案。元太除展示使用更少材料或更省電的永續創新技術與系統設計、超低耗電的電子紙應用於各項永續智慧城市場景，同時，全系列彩色電子紙技術平台也將全面亮相。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「元太科技持續於電子紙顯示技術精進開發，運用不同技術平台增進電子紙色彩表現，以滿足多元智慧應用場景的需求。雖然電子紙已具有不換畫面不耗電的低碳排特性，但面對全球低碳永續環境的浪潮，電子紙技術開發仍朝更節能或零耗電、更精簡零組件或材料的低碳創新設計，讓電子紙在零售、交通、物流、醫療、辦公、閱讀與書寫等多元應用中，成為既智慧又永續的最佳顯示解決方案。」

全系列彩色電子紙技術平台齊亮相

E Ink SpectraTM 6：以E Ink Spectra 技術平台為基礎，強化了顏色光譜及先進的彩色成像演算法，可提供全彩顯示。解析度為200 PPI，對比度為30:1，可在攝氏0至50度的溫區運作。適用於店內數位廣告或取代紙質印刷紙張，包括 POP 展示、看板，和海報。

E Ink KaleidoTM 3 Outdoor 戶外型彩色印刷電子紙：以彩色印刷式電子紙技術(Print Color ePaper technology)為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，提供4,096色，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。同時，它具有專為數位戶外廣告看板應用所設計，適用於戶外-15°C至65°C的溫度範圍，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。

E Ink KaleidoTM 3彩色印刷電子紙：具4,096色、16灰階，黑白解析度可達 300 PPI，彩色解析度可達150 PPI，換頁速度與黑白電子紙相同，操作溫度在0o至50oC之間。色彩呈現溫潤柔和效果，適合顯示豐富圖像資訊電子書閱讀器及電子紙筆記本，包括Bigme, Onyx, Readmoo 等品牌客戶均已推出產品上市。

E Ink GalleryTM 3 全彩電子紙：彩色畫面的翻頁速度更加提升，與黑白電子書閱讀器的翻頁速度相當，呈現全彩色域顯示效果，適合顯示繪本、教科書與雜誌等具有豐富色彩的數位內容，品牌客戶PocketBook 與Bigme的E Ink GalleryTM 3電子書閱讀器即將上市。

E Ink PrismTM 3可變色電子紙：有別於矩陣式彩色電子紙技術，E Ink Prism™ 3可變色電子紙為段碼式顯示技術，它具備動態變換色彩特性，且有8種顏色選擇，透過程式化編輯可變色電子紙的色彩動態變化並結合圖樣設計，可創造出豐富、動態的顯示表面。適用於消費性電子、服飾、汽車、住宅等應用領域。

使用更少材料或更省電的永續創新電子紙技術

元太科技致力開發更低碳永續的電子紙技術，從產品設計著手降低耗電，甚至開發出無電池、或可減少零件材料使用的系統參考設計，結合雲端服務增進系統與應用價值。

智能電子紙物流箱：將電子紙顯示器與物流紙箱結合，可提高紙箱重覆使用率，減少紙箱耗用，強化物流紙箱使用效益與永續價值。在物流箱的電子紙顯示裝置中，內建感測器與無線通訊功能，可以與手機進行資訊連結，透過雲端應用全程紀錄運送狀態，提供客戶更優質與多元的服務。

互動感應智慧貨架標籤：智慧化的電子紙貨架標籤系統結合多家生態圈夥伴技術，包括採用瑞昱（2379）單晶片（SoC）RTL8762ESL，使電子紙貨架標籤更加低耗電；結合台塑（1301）太陽能電池模組（DSSC）讓電子紙貨架標籤以再生能源供電，且續航力更長；運用利永環球科技（Uneo） 超薄型壓力感測器，可監測貨架上商品數量異動，讓零售業者可依即時銷售情況，調整商品優惠組合促銷或推廣，可降低商品盤點的工作負荷，減少人力成本，是Retail 2.0 的新應用。

電子紙筆記本太陽能充電外蓋：運用新型軟性太陽能電池技術，可將各種形式的光源包括自然室外光或室內環境光轉化為源源不斷的再生能源，應用於電子紙筆記本外蓋上，可供應電子紙筆記本電力續航，並成為淨零碳排產品。

無電池彩色電子紙識別證：無電池彩色電子紙識別證利用無線傳輸時的些許電力，驅動更新彩色電子紙的畫面，畫面更新後可移除手機或電腦，識別證上的顯示資訊也不會消失，達成無電池的應用，並可結合雲端應用，量測人員體溫並顯示健康碼，是後疫情時代在智慧辦公室的新應用。

電子紙貨架標籤的影像壓縮應用：隨著彩色電子紙技術的發展，透過雲端服務的影像壓縮演算法，可降低傳輸資料量並減少頻寬，還能降低記憶體使用量節省成本，同時換頁速度加快33%，更加省電。

電子紙 —不傷眼、無光害的健康顯示技術

哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。同時，電子紙是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，元太科技致力為智慧城市提供環境友善低碳顯示解決方案，為城市與大眾帶來節能、無光害的環境友善及視覺健康產品。

15場生態圈夥伴論壇、25家生態圈夥伴 以電子紙技術共譜低碳與智慧的永續未來

除了展示全系列彩色、低碳電子紙技術及產品應用之外，元太科技更邀請多家智慧應用領域的生態圈夥伴共展，並於三天展期間舉辦15場現場論壇演講，為參觀者介紹更多低碳電子紙技術與應用，議程請見E Ink元太科技網站https://tw.eink.com/news/detail/touchtaiwan2023。