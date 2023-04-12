友達宣布Micro LED艦隊啟航！全球首支Micro LED智慧手表問世

隨著5G AIoT應用創新突破、萬物聯網與虛實整合的時代來臨，智慧顯示扮演重要的媒介。友達（2409）光電長期深耕次世代顯示技術，跨域整合Micro LED產業鏈，領先布局完整智慧顯示生態圈，將於Touch Taiwan 2023展示友達與生態圈夥伴從LED晶粒、巨量轉移技術、封裝，至提供一系列模組、系統和解決方案，並推進Micro LED技術走入商品化的關鍵里程碑，率先量產Micro LED 1.39吋智慧手錶，為終端產品開發吹響號角，航向智慧生活新藍海。

十年磨一劍 友達布局Micro LED完整生態圈

Micro LED 顯示器具有高亮度、高對比、廣色域、廣視角與高信賴性等優勢，4K2K顯示器由數千萬個如蝴蝶鱗片般極微小LED所構成，結合友達領先業界的LTPS主動式驅動及LED無機材料與自發光特性，打造出近乎完美的極致畫質、更快的反應速度並延長使用壽命，以及超高透明度與可撓、可彎曲特性，易克服各種框架的顯示應用，創造出更便捷的數位生活、更廣闊的無限視野，成為次世代顯示器先鋒。

友達自2012年投入Micro LED研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力，引領業界推出一系列不同場域應用的差異化產品。為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈。包含結合富采與錼創科技的Micro LED元件資源，藉由友達精準的巨量轉移技術，將Micro LED晶粒轉移至AM-TFT背板；另與瑞鼎科技（3592）開發Micro LED顯示驅動IC、明基材料合作封裝表面處理材料，並搭配友達在顯示產業累積的影像調校技術，將畫質表現更顯生動逼真、驚艷視界。友達集結顯示器、LED、精密機械、半導體產業，布局一套完整的產業陣線聯盟，提供全方位Micro LED解決方案服務，並逐步實現商品化目標，掌舵迎向Micro LED量產元年。

顯示技術創新局 全球首支Micro LED智慧手表問世

友達布局完整的Micro LED產業鏈，再加上終端品牌客戶需求，推進全球首發商品化的Micro LED穿戴裝置。友達繼2021年展出1.39吋全球最高畫素密度的Micro LED顯示器後，隨著設備與相關零組件發展愈臻成熟，今年成功打破技術堡壘，推出1.39吋商品化的智慧手錶，除了採用符合智慧手錶設計的正圓形外觀，並搭配高達326 PPI畫素密度、維持色彩飽和與高對比特性，改善大視角色偏與高亮度顯示的壽命問題，同時達到省電與滿足戶外豔陽下顯示清晰資訊的訴求，展開量產化的首班列車，為次世代的顯示技術掀起革命巨浪。

Micro LED透明顯示應用突破 智慧座艙視覺效果升級

迎接智慧座艙的浪潮，友達以Micro LED透明顯示器重新定義車內使用情境。透過Micro LED高亮度、高對比的特性，加上印刷玻璃蓋板或特殊架構的光學膜，可配合車艙飾板呈現礦石紋、碳纖維紋路等不同質感，讓顯示器與車艙飾板完美融合，打造A柱到A柱LED沉浸式顯示屏，使螢幕顯示時不會干擾資訊判讀、不顯示時亦可呈現車飾板質感，實現display on demand的座艙體驗；此外，藉由17.3吋Micro LED透明顯示器與12.3吋LCD顯示器整合，創造出無死角裸眼3D效果，且加入DMS辨識系統偵測駕駛行為並進行安全預警，可運用在未來自駕車儀表板上，打造更安全、舒適的駕駛體驗。因應Micro LED高透明、可無限拼接的特性，繼去年於高雄亞灣打造透明Micro LED智慧渡輪後，友達本次展出60吋Micro LED透明窗屏顯示器，可依需求調整並延伸應用於不同場域，包括汽車側窗玻璃或家庭玄關、智慧櫥窗、商業展示等面向，擁有客製化、適應多元型態之顯示應用優勢，提供豐富的資訊娛樂內容與迷人的精彩視界。

Micro LED消費性應用產品盡現 打造高階娛樂饗宴

同時，Micro LED透明顯示器也具備擴增實境AR/MR體驗。友達17.3吋透明Micro LED整合電控黑切換元件，開發出高穿透度的筆電產品，可改善強光下的面板畫質表現，將應用場域從低環境亮度擴展到高環境亮度，提供全天候優越感受。友達亦以多年來豐富的軟性面板設計製造經驗，開發出全球首款(*)14.6吋折疊式軟性Micro LED顯示螢幕，耐彎折疊結構採取獨家設計，呈現高面板質感且彎折半徑僅4mm，在各種視角皆能呈現均勻亮度、對比與顏色，為折疊式顯示產品帶來絕佳的使用者體驗。另著眼於更多娛樂視覺饗宴，友達突破現有電視框架，以創新型態導入居家娛樂，打造108吋大尺寸Micro LED精品電視，具備模組化、無邊框設計，劇院級鮮明飽和的色容量、清晰流暢的畫質，提供更無與倫比的沉浸式享受。