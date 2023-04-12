鴻海展現造車工藝 2024年電動車業績爆發

「臺北國際車用電子展覽會」今（12）日於南港展覽館1館舉行，鴻海（2317）展出多項電動車關鍵零組件，包括EPS電動助力轉向系統、乘用車固態電池、電控系統、碳化矽（SiC）元件等硬體；集團旗下三款最新電動車MODEL C、MODELB、MODEL V也參與本次展會，展現臺灣造車工藝。

臺灣區電子電機同業公會監事召集人、鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，電動車是臺灣百年一遇的市場機會，也是臺灣資通訊產業轉型的重要方向，期待藉本次參展，促使產官學一起來研議如何推動電動車產業，持續完善整車研發、

測試驗證的人才與環境，以及電動車基礎設施，讓臺灣成為全球電動車產業最信賴與可靠的夥伴！

針對電動車量產進度，鴻海發言人巫俊毅表示，MODEL C預計2023年第4季量產，明年交車予客戶銷售，且鎖定一台約3萬美元上下的主流市場價格將是明年發展重點。

鴻海除了以MODEL C為原型的LUXGEN N7即將量產之外，巫俊毅表示，泰國廠正緊鑼密鼓建廠中，預計明年量產；於美國的俄亥俄州廠，3月已經生產第一批無人農用電動拖曳車，去年底也開始生產電動皮卡，今年還會幫客戶推出電動原型車，預計明年將是俄亥俄州廠大量產的一年。

巫俊毅表示，集團鎖定主流市場一台約3萬美元上下的市場，這個價位帶將是明年發展重點。他強調，目前主流市場是2-3萬美元，這個市場量很大，也會是集團優先採用CDMS模式接單的市場。並透露，接下來在泰國廠，客戶有機會採用基於這樣價位帶的原型車。

展品部分，由鴻海自行研發的「EPS電動助力轉向系統」，不同於傳統12Ｖ電機，該系統不僅升級至48Ｖ電機，體積更同步縮小了20%，搭配車安最高等級的ASIL D車輛安全控制器，展現出集團在電機、車用ECU、滾珠螺桿、機構件

等關鍵技術力。外界高度關注的乘用車電池方面，鴻海乘用車固態電池已具備60％左右的國產化程度，MIH聯盟成員供應比例更是達到100%；無負極全固態電池國產化、MIH供應比例均達100%，也採用承受更高工作電壓的材料，以及特殊堆疊封裝等先進技術。