防炒作 南市發布住宅價格指數分析 南科和這區漲最大

台南市首度發布住宅價格指數分析，地政局長陳淑美表示，受到總體市場景氣低迷影響，台南市住宅市場進入盤整階段，呈現價穩量縮情形。受綠能科學城及商場進駐等利多因素影響，歸仁區價格指數漲幅最大，但交易量卻是明顯下滑，近2年房市交易熱絡的永康區、東區、北區以及安南區以及善化區，價格指數則出現緩步下跌情形。

地政局表示，觀察各行政區住宅價格指數表現，市中心區呈現漲跌互見的情形，近2年價格漲幅較高的永康區、北區、東區、安南區、善化區及佳里區自111年第三季達高峰後開始緩步下跌，上述6區12月份價格指數分別較上期略降0.72%、0.37%、0.26%、0.13%、0.27%以及1.06%。而中西區、南區以及安平區相較上期指數漲幅分別為0.83%、0.50%以及0.34%，漲幅逐漸趨緩。

另一方面，歸仁區房市受綠能科學城及商場進駐等因素加持，漲幅高於各行政區，較上期上漲2.87%，新營區為溪北重鎮，交通便捷，價格穩定，較上期上漲1.22%。在南科區域方面，較上期上漲0.32%，各行政區的房價變動趨勢，仍需持續觀察。

各行政區住宅交易量若與前季相比，多數行政區的交易量呈現萎縮，只有南科區域以及歸仁區的住宅交易量增加，顯示在台積電擴廠以及綠能科技的加持下，此2區住宅市場仍有剛性自住需求支撐。若與110年同期相比，則發現所有行政區交易量皆下滑，顯示購屋者觀望心態濃厚。

地政局表示，房市受全球通膨及升息壓力仍高的影響，111年第4季台南市建物買賣移轉棟數較第3季減少11.23%，且112年第一季持續減少0.96%。觀察實價登錄中剔除特殊交易案例並進行資料清理後進行統計，111年12月份台南市住宅交易量為619棟，較上月增加4.38%，但較與110年同期相明顯衰退39.84%。