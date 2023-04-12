智慧移動展 和泰集團大秀TOYOTA電動化策略及智慧移動生態圈

外貿協會主辦的「台灣國際智慧移動展」中，和泰汽車(TOYOTA/商用車/MaaS)與和潤電能及車美仕攜手，共同以「和泰集團」名義參加，並將展館分為氫能、電能、共享移動及車聯網等4大區塊，全方面展現和泰集團在綠能生活以及智慧移動上的深度布局，首度展出第二代TOYOTA 最新氫能電動車。

和泰汽車身為台灣汽車龍頭，除了致力於推動汽車本業運具電動化，以加速達成台灣淨零碳排的永續目標之外，亦持續致力於推動 MaaS 移動服務及完整智慧移動生態圈，提供消費者完善的移動服務。 TOYOTA堅信碳中和需靠多元電動化方式達成，讓全世界的顧客可依照當地情況、因地制宜導入不同的電動化車款，以達成最顯著的減碳效果。

台灣目前已正式導入BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-In Electric Vehicle)及HEV(Hybrid Electric Vehicle)等各式電動化車輛。而和泰汽車也持續探索氫能在台灣發展的可能性，並與國內工業氣體領導廠商－聯華林德合作，專案引進最新氫能電動車TOYOTA MIRAI，此次亦在展覽中首次對外亮相，讓一般民眾可更加了解氫能科技與TOYOTA碳中和的中長期戰略。

和泰集團表示， 本次展出的氫能電動車MIRAI在日文中為「未來」的涵義，代表車款搭載TOYOTA最尖端技術，具備可長達750公里的續航里程，且能源補充速度與現行的燃油車款相同，可於3-5分鐘內加滿氫氣，無須長時間等待。另外，因行駛過程中只排放水，也被稱為終極環保車輛。

另外，市區公車及公部門用車需在2030年達到全面電動化，氫能車也可望成為其中要角。和泰汽車積極與原廠爭取新能源商品，此次於會場首次展出未來規劃導入的氫能低底盤巴士 - TOYOTA CAETANO H2 CITY GOLD動力中的儲氫瓶模組以及FC燃料電池模組。

H2 CITY GOLD氫能巴士現已於歐洲多個城市運行，如：葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等。此款車型裝有達37.5公斤的氫氣，加氫過程僅需10分鐘，而續航力高達400公里。並配有60千瓦的燃料電池，180千瓦馬達，44千瓦鋰電池組，並有ABS、EBS、ASR、ESC等安全配備，符合歐洲最高等級的安全規範。

除了開拓氫能科技發展，和泰汽車亦於2022年5月成立和潤電能，提供創能、儲能及用能的整合性服務，並積極參與綠能投資。本次「台灣國際智慧移動展」中，和潤電能自有充電樁品牌EV-Run亦首度登台亮相，於展區展示快充及慢充充電樁，以及結合創能、儲能、用能之三合一模型，呈現其事業體多元化綠能發展樣貌。

因應全球商業模式的轉變，和泰集團從以往專注於汽車銷售的汽車公司逐漸轉型為移動服務公司，致力於服務每一位有「移動需求」的顧客。包含從發展iRent、yoxi等移動服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。

其中iRent發展至今，其會員數已超過140萬，共享汽機車總車輛數達11,000輛，拓展至全台超過2,000個租還據點，服務趟次達1,600萬以上。透過隨租隨還、手機一鍵租車等便捷的移動服務特性，成為民眾從事娛樂消費的移動新趨勢。而另一項共享服務yoxi，成軍二年來累積會員已超過80萬用戶，司機數超越6,000名，全台營運範圍涵蓋全台11縣市。多項便利的叫車服務，更滿足民眾日常移動生活的需求，未來也將持續助力於移動服務的推廣。

和泰集團旗下的子公司 - 車美仕致力於提供車主更智能的用車體驗，透過車機與手機APP的連結，提供最即時的智慧雲端功能。2019年推出TOYOTA Drive+ Connect車聯網服務，自上市後，深獲車主的熱愛與好評，至今已累積超過20萬名車主使用，陪伴車主行駛逾45億公里，累積至今已成為具規模之車聯網服務。2023年更推出全新TOYOTA Drive+ Link 智能車載系統，主打智慧導航、24小時愛車守護、旅程日誌、行車助理、影音串流與OTA雲端更新等六大智慧特色。