傳放緩全台擴廠腳步 台積電低調這麼說

從麥當勞的一塊炸雞，到耐吉（Nike）專賣店的一件運動衫，這些看似外觀、口感與過往無異的商品，現在，它們的產製過程都有AI參與其中，而這背後意味的是：全球不分科技業、傳產業，都正在「被AI」。

2023-04-12 12:27