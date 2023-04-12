傳放緩全台擴廠腳步 台積電低調這麼說
台積電（2330）昨日傳出高雄廠計畫將延遲，今（12）日又傳出全台灣其他南科、中科與竹科寶山等多個擴產計畫也將放緩。台積電回應表示，將於20日召開線上法說會，目前正處法說會前緘默期，不便評論。
媒體報導，2023年首季營收不如預期的台積電，終開始修正營運藍圖。據半導體供應鏈透露，台積電近期傳出，在台灣高雄、南科、中科與竹科的多個擴產計畫將全面放緩與產能重新調配。半導體產業景氣復甦情況不明，加上美國與日本設廠壓力影響，台積電南科3奈米擴產計畫，以及竹科寶山、中科2奈米廠建廠計畫也將放緩。
台積電指出，目前正處法人說明會前緘默期，不評論。
法人指出，高雄廠延宕，但南科、寶山並未延宕，仍有待法說會進一步釐清。
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