億光Q1營收44.5億元、季減0.1% 群益：2023年可望年增

億光（2393） 3月營收16.39億元，月增16.75%、年減19.30%，營收表現優於預期。2023年第1季受到農曆春節假期影響，工作天數相對短少，且初期受到中國大陸疫情爆發影響，第1季營收44.52億元，季減0.1%、年減19.28%。

群益投顧表示，億光2023年預估營收可望年增，因為公司產品策略著重於工控、綠能等相關應用，隨著其出貨持續增長，不可見光產品營收有機會雙位數增長。雖NB、 PC市況保守，但車載背光出貨可望顯著提升，帶動整體背光營收平穩。雖消費性電子終端市場需求不佳，但受惠於車用產品帶動，預估消費性電子及手機營收表現約略持平。 照明產品營收將持續下降。

億光發展策略著重於Mini LED車載背光、不可見光及車用產品等利基席產品，有助於避開低價競爭並提升營運體質。