仁寶大搶才！首場校徵14日登場 釋高薪職缺加碼送好禮

新金寶集團旗下代工大廠仁寶電腦（2324）透過臉書宣布，團隊為挖掘更多具有潛力的「科技專才」，於近期特地規劃數場校園徵才（包括3場說明會、2場博覽會）現場將釋出逾千個高薪職缺，並專屬加碼「iPhone 14、 PS5 數位版及1000元7-11商品券」等好禮，給所有選擇校園徵才方式來投遞履歷的同學，邀請大家變身「超仁」提早入職。

仁寶指出，人才招募小組今年4月共規劃5場校園徵才，其中，首場將於14日在中山大學率先登場；其餘4場也將接力舉辦；其中，第2場將於21日訂在高雄大學召開徵才說明會 ；而第3場則訂於高雄科技大學舉辦，現場將召開盛大的校園徵才博覽會，接著第4場將在26日登場，地點則在屏東大學舉行，而規模也是盛大的校徵博覽會，至於四月最後一場將在28日於台南大學召開。

據了解，這次仁寶校徵所釋出的高薪職缺，約可分為：研發類（包括：5G產品應用工程師等18個不同類型的職缺）；支援類（包括：MIS工程師等2個不同類型的職缺）；設計類（包括：工業/包裝設計工程師等3 個不同類型的職缺）；行銷業務/採購（包括：行銷類專員等3個不同類型的職缺）、品質製造類（包括：海外儲備人才等3個不同類型的職缺），分佈於以上5大類型，共計29種的不同工作。

針對薪資待遇及員工福利方面，仁寶強調，旗下職缺除了可年年調薪之外，還透過「年年調薪」來增強員工薪資競爭力；並且團隊保證發放各項優渥獎金（年終/端午/中秋/分紅），及數不完的福利（生育補助每胎發66,000元、享有生活娛樂/藝文補助）。