鴻海集團取得日月光4陸廠 攻車用第三代半導體封裝

擁有「護國神山」美名的台積電，優渥的薪資是吸引許多人搶進的主因，但有一名在台積電工作的網友卻吐露自己的薪水沒有外界想像的高，每次被許多人誤會高薪也讓他相當困擾，呼籲大家不要再有刻板印象，但貼文還是引起眾人狂酸。

2023-04-11 19:45