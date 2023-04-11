快訊

中職／單場MVP能否兌現與慈妹合照？劉俊豪當場害羞不敢回答

鴻海集團取得日月光4陸廠 攻車用第三代半導體封裝

中央社／ 台北11日電

鴻海旗下工業富聯先前取得日月光位於中國4座工廠，產業人士透露，工業富聯與鴻海轉投資青島新核芯科技分工合作，規劃4座封測廠布局車用第三代半導體等功率元件封裝。

封測大廠日月光投控在2021年12月底出售子公司GAPT Holding Limited股份給智路資本，包括GlobalAdvanced Packaging Test（Hong Kong）、日月光半導體（威海）、蘇州日月新半導體及日榮半導體（上海）100%股權，以及日月光半導體（昆山）股權。中國媒體去年6月底報導，工業富聯已聯手智路資本收購上述4間封測廠。

產業人士今天透露，工業富聯規劃透過這4座半導體封測廠，布局系統級封裝、小晶片和微機電封裝外，更鎖定車用第三代半導體碳化矽（SiC）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等功率元件封裝。

工業富聯積極布局2+2新事業，內容包括半導體設計服務、封裝測試、檢測設備。產業人士表示，工業富聯在半導體封測領域，將與鴻海轉投資的青島新核芯科技分工合作。

鴻海集團持續深耕半導體，在中國轉投資首座晶圓級封測廠青島新核芯科技，以晶圓級封裝（WaferLevel Package）為主，應用在邏輯晶片和記憶體晶片等，客戶包括台灣和中國大陸等地，規劃今年下半年將提供碳化矽量產服務。

第三代半導體 封測 工業富聯

延伸閱讀

鴻海投資高雄帶動3大產業基地發展 橋科房價漲幅最多

謊稱鴻海要投資 樺漢科技前資深經理騙17LIVE財報遭訴

鴻海砸250億投資高雄 這三區房市看旺

IGBT搶手 富鼎營運熱轉

相關新聞

台積電員工自認低薪「別有刻板印象」 內行人：這1點見高下

擁有「護國神山」美名的台積電，優渥的薪資是吸引許多人搶進的主因，但有一名在台積電工作的網友卻吐露自己的薪水沒有外界想像的高，每次被許多人誤會高薪也讓他相當困擾，呼籲大家不要再有刻板印象，但貼文還是引起眾人狂酸。

傳台積電擴產放緩 明年資本支出可能雙位數下滑

微網消息，據台媒MoneyDJ報導，半導體供應鏈消息指出，台積電3奈米擴產進度放緩且產能規劃下修，而其他廠區如高雄28奈米廠、下一代2奈米新廠建置進度也稍有減速。

南亞科財報出爐 法人看記憶體市況下半年好轉

南亞科（2408）今（11）日召開新一季度法說會，不僅公布第1季財報，也回答許多法人圈疑問，在會後，根據法人圈立即給出的...

預估筆電業第2季出貨量將上揚 花旗看好「這五家」台廠

儘管個人電腦（PC）產業持續去庫存化，短期內本業成長利多有限，不過，花旗證券認為，筆電產業景氣會在第1季見底，伴隨第2季...

無手機可賣 華為在台衝刺智慧穿戴市場

受美國禁令等因素影響，華為在台灣已逾三年未推智慧手機，改以銷售其他消費性電子產品，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海今...

日月光首季營收季減26.2％ 七季來低點

半導體封測大廠日月光投控（3711）今（11）日結算第1季合併營收1308.91億元，季減26.2%、年減9.4%，是七...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦