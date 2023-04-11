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工業富聯擴大投資機器人 紹興子公司已貢獻營收

中央社／ 台北11日電

鴻海旗下工業富聯積極布局機器人領域，預估今年資本支出較去年持續增加，旗下富聯卓越科技已貢獻營收，深耕機器人關鍵零配件、本體、系統等產品。

工業富聯去年12月在中國浙江紹興成立富聯卓越科技公司，資本額人民幣6000萬元。觀察資本支出動向，產業人士表示，工業富聯2021年在機器人和自動化項目資本支出規模約人民幣10億元，去年投資規模達到41億元，預估今年投資規模將持續成長。

在應用方面，工業富聯透過富聯卓越科技，正協助廠商設計被動元件積層陶瓷電容（MLCC）整廠自動化、IC封測製程自動化、人工智慧視覺檢測系統、整廠智慧檢測自動化等。

展望今年工業富聯營運目標，產業人士預估，工業富聯今年業績成長幅度可到5%至10%；若聊天機器人ChatGPT應用帶動人工智慧伺服器需求，工業富聯將持續受惠，全年業績成長幅度不排除超過10%。

鴻海集團積極布局機器人事業，工業富聯去年增加投資思靈機器人（Agile Robots）外，根據鴻海財報，集團在中國投資機器人項目對象包括達闥機器人、上海賓通智能科技、成都釹媧創造科技等。鴻海也與淩華合資成立法博智慧移動（FARobot），推動自主移動機器人產業運用。

聊天機器人 工業富聯

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