鴻海在台研發太空運算 最快18個月後推伺服器

鴻海旗下工業富聯布局太空運算應用，主要研發基地在台灣，預估18至24個月後推出太空運算伺服器新品。此外，工業富聯也看好今年雲端遊戲伺服器業績爆發。

在高階人工智慧（AI）伺服器布局方面，產業人士分析，工業富聯已在美國威斯康辛州建置表面組裝技術（SMT）線，墨西哥和越南的SMT產線也設立完成，加上台灣既有產線，工業富聯的高階AI伺服器製造組裝，集中在中國以外的海外產線。

工業富聯擴展雲端運算新運算力應用市場，產業人士今天透露，工業富聯積極切入太空運算（SpaceComputing）應用，目前已有2家客戶接洽中。

他指出，工業富聯在太空運算的研發團隊集中在台灣，規模超過300人，預期18至24個月後將推出太空運算伺服器，因應太空微型資料中心應用趨勢。

另外，工業富聯也積極布局雲端遊戲（CloudGaming）應用，預估今年底開始相關業績爆發。產業人士透露，今年3月內建48核心GPU的雲端遊戲伺服器亮相，就是由工業富聯製造，主要研發基地在美國和台灣兩地。

聊天機器人ChatGPT帶動內建繪圖處理器（GPU）的高效能AI伺服器需求，產業人士分析，高效能AI伺服器帶動運算力大幅升級，數據中心服務系統包括GPU、中央處理器（CPU）、加速器、高速傳輸等整合製造能力；其中，散熱、降低能耗、高效電源管理技術成為關鍵。

產業人士表示，工業富聯產品已切入ChatGPT應用，在高效AI伺服器，工業富聯與美系繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）合作推出平台，全資子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology）深耕模組化伺服器，工業富聯也布局伺服器機櫃至資料中心階段，擴及AI伺服器全產業鏈。

產業人士評估，今年AI伺服器相關業績占工業富聯整體伺服器業績比重，可提升至30%。

根據資料，2022年工業富聯營收首次突破人民幣5000億元，達到5118.5億元，較2021年4395.57億元成長16.4%，主要是金屬中框、伺服器和網路通訊等3大業務助攻。

2022年工業富聯在雲端運算項目營收人民幣2124.44億元，其中雲端服務商營收占比約42%，主要客戶微軟（Microsoft）業績穩健，新客戶谷歌（Google）成長可期；此外，去年AI伺服器和高效能運算（HPC）項目營收比重已達20%。