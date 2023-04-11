台積電員工自認低薪「別有刻板印象」 內行人：這1點見高下

擁有「護國神山」美名的台積電，優渥的薪資是吸引許多人搶進的主因，但有一名在台積電工作的網友卻吐露自己的薪水沒有外界想像的高，每次被許多人誤會高薪也讓他相當困擾，呼籲大家不要再有刻板印象，但貼文還是引起眾人狂酸。

這名網友在Dcard以「台積電不等於高薪」為題發文，他說自己在人人羨慕的台積電工作，近日滑交友軟體與陌生人聊天時，對方聽到他的公司都很羨慕原PO是「高薪人士」，但他卻表示和其他人比，自己的待遇很差，甚至好幾次都想要跳槽。

原PO說外界都以為在台積電工作薪水就是很高，但他無奈地表示「跟其他公司一樣是有高低之分，希望大家不要有刻板印象，我就是裡面的低薪人士，不要再戳我痛處了好嗎？」

貼文讓多數人看了直吐嘈，「再低也比一般人高吧」、「那你為什麼要告訴別人你是台積電的？」、「我不信，版上不是都說台積電IT年薪300萬up、作業員200萬up嗎？怎麼可能這麼少？」、「假抱怨真炫耀吧，我同學在台積電十年都500萬了」、「是不是高薪裝沒錢想炫耀？」、「無病呻吟…領著比外面還高的薪水說低，那怎麼不出來領高薪」、「別抱怨，科技業再爛的薪水都比非科技業高薪多了」。

但也有網友幫忙緩頰，「年終人人都是兩個月，但分紅見高下」、「薪水就算優渥，也應該伴隨著很多代價換來的」、「沒辦法，台積早就被媒體神化了」、「正常啊！高級作業員薪水能多高，要EE、MAE薪水才高吧（媒體總拿幾百萬年薪宣傳，騙外行人的）」、「台積電高薪都是中高階主管啦」。