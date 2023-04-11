南亞科財報出爐 法人看記憶體市況下半年好轉

南亞科（2408）今（11）日召開新一季度法說會，不僅公布第1季財報，也回答許多法人圈疑問，在會後，根據法人圈立即給出的最新評價，是記憶體市況在第3季有望供需平衡，下半年優於上半年，並給予「買進」的投資評價。

根據多家法人機構在法說會現場的第一手整理資料，南亞科為全球第四大DRAM製造商，第1季產品應用端主要分為Consumer（網通、TV）65-70%，Commodity （PC／NB）15%，Mobile10%，Server 5~10%。

其中，第1季營收季減19.2%、年減67.8%，DRAM位元出貨量及平均銷售單價皆季減高個位數，主要是受到總經環境及通膨等影響，毛利率-8.6%，季減21.6個百分點，主要是ASP 及稼動率下滑所致，公司表示尚未認列存貨跌價損失（市場報價仍高於成本），每股稅後純益（EPS）-0.54元，每股淨值55.62元。

在資本支出方面，第1季為5.8億元，本次未下調全年資本支出預算，維持185億元，年減10.6%。

在存貨情況，本次法說未揭露庫存金額及存貨週轉天數，管理層表示公司存貨仍高，希望第1季是高峰，預期國際原廠降產能，有助於消化產業庫存，第2季公司庫存問題有望緩步舒緩。

在產業展望方面，第1季因為總經、消費者信心、高通膨等影響，市況不佳，預期國際原廠降產能應有望產業庫存去化，且帶動下半年市況小幅回溫。

在供給面上，看到許多具有影響力的供應商已經下修資本支出及產能，並且放慢製程推進速度。

在需求面上，Server：企業級雲端客戶受到景氣影響而縮減支出，惟AI／5G有望帶動ServerDRAM需求。Mobile：美系及韓系手機出貨量相對穩定，中系手機出貨量仍持續低迷，預期下半年手機出貨量有望季節性回溫，庫存逐步去化。Consumer：上半年看到TV急單。整體而言Consumer市場有望在下半年回溫，IP CAM、Networking、Industrial、Automotive應用需求則相對健康。

法人機構並在現場提問指出，有關第1季DRAM報價跌幅收斂，第2季有機會延續的問題，南亞科認為，第2季應該DRAM報價還是稍微往下，惟跌幅收斂，市況有機會第2季底或是第3季止穩或好轉。

另外，法人最關心的下半年有機會損平的問題，南亞科認為很希望如此，從循環來看，是由很多因素決定，包含產業供給面、資本支出，季節性需求回溫多少。如果許多負面因素緩解，對公司很有幫助。

至於在減產20%的幅度是不是足夠、國際原廠現在降產幅度夠不夠的問題，法人認為公司的回答，傾向於減產20%並不大，不太會影響市場供需。公司未深入了解同業降產幅度及降產之產品別，難去評論同業。一般而言，公司只能說原廠減產加上季節性變化能夠幫助庫存消化，對市況有幫助。

在第2季的ASP及出貨量展望上，預期ASP應該還會小幅下跌，惟跌幅收斂，希望出貨量季節性變好。

未來季度會看到公司認列存貨跌價損失的問題上，南亞科目前都還沒發生，盡力避免。

法人機構表示，三星記憶體策略終轉為減產方向，除試產線與正在改良的產線外，正下調記憶體產量至有意義的水準，推估以主流DDR4為優先降產產品線下，預期三星、美光、海力士相繼減產及下修資本支出有望加速記憶體產業復甦，預期效果將於上半年顯現，市況於下半年好轉，DRAM第3季市況有望供需平衡，第4季供需比進一步好轉，維持南亞科買進投資評等。