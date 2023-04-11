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傳台積電擴產放緩 明年資本支出可能雙位數下滑
集微網消息，據台媒MoneyDJ報導，半導體供應鏈消息指出，台積電3奈米擴產進度放緩且產能規劃下修，而其他廠區如高雄28奈米廠、下一代2奈米新廠建置進度也稍有減速。
根據台積電規劃，美國4奈米新廠預計2024年量產，2026年導入3奈米，而日本新廠也將在2024年量產，預計2024年海外擴廠帶來的高成本挑戰較大，必須精簡支出。有供應鏈透露，台積電已向國內外設備商修正2024年訂單，明年資本支出有可能較今年下滑雙位數百分比。
日前有媒體報導稱，台積電高雄28奈米新廠原定於明年量產，項目或將延期，相關機電工程標案延後1年，相關無塵室及裝機作業隨之延後，該廠計劃採購的28奈米設備清單也全部取消。
台積電回應稱，目前正處法說會前緘默期，不便多做評論，將於4月20日法說會對於整體市況明確說明。
法人認為，台積電應是考慮短期需求疲弱及未來的全球佈局計劃，因此得更加謹慎保守，這不是壞事，可避免未來產能出現過度閑置，並有助減輕折舊壓力。
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