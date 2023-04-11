亨泰光3月合併營收7,626萬元 月增加7%、年減5.6%

亨泰光（6747）今（11）日公告3月合併營收7,626.4萬元，雖較去年同期衰退5.6%，但是較上月成長7%，主要受惠學生開學旺季，以及OK鏡（角膜塑型鏡）在近視防控產品市場的滲透率提升，帶動OK鏡銷售量持續成長。

亨泰光表示，以目前臨床實驗及使用者體驗來看，夜間配戴OK鏡是9-18歲近視好發期學生最佳的近視防控方式之一，根據市場推估數據來看，OK鏡在台灣地區的滲透率仍低於10%；在中國大陸市場的滲透率僅不到2%，市場發展空間仍相當可觀，身為台灣OK鏡製造的龍頭廠商，並擁有中國大陸地區兩張OK鏡上市銷售許可證，將持續受惠此一商機，整體營運可望維持穩健發展。

亨泰光表示，隨閱讀習慣改變，3C使用時間普遍延長，近視防控及視覺效能提升成為現代人需要面對的新課題，功能性隱形眼鏡將成為剛性需求產品，可維持中長期穩健的成長趨勢，較不受景氣波動所影響。

因應公司旗下台灣與中國大陸品牌的OK鏡滲透率持續提升，公司第二條全自動化產線已建置完成，去年第4季開始加入生產行列，今年隨產線優化及生產效率提升，總產能可望再增加至60萬片，提升整體營運成長空間。

亨泰光對今年展望持樂觀審慎態度，除了新產線加入生產行列外，公司今年將推出抗藍光及運動專用等多款功能型軟式隱形眼鏡，並規劃於第2季開始在台灣地區推出兒童近視控制用光學鏡片，於傳統眼鏡行、眼科診所及教學醫院等通路，舉辦各式特殊隱形眼鏡講座及數位驗配體驗等活動，提高自有品牌商品的知名度，進一步推升公司營運成長動能。