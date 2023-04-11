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虎門3月營收4381萬元 年增16.4％

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
虎門科技董事長林麗俐。圖/聯合報系資料照片
虎門科技董事長林麗俐。圖/聯合報系資料照片

虎門（6791）今日公告3月營收4,381萬元，年增16.4％；累計1-3月營收1.28億元，成長15.2％。CAE、CPC、軟硬體整合解決方案三大業務貢獻，虎門保持每個月營收成長。公司表示，CAE、CPC需求穩定，軟硬體整合解決方案為公司帶來新的成長動能，效益已逐漸顯現，預期今年營收將維持成長態勢。

根據經驗，企業在景氣不明朗時，投入研發的動能反而更高，期望在時間相對充裕的環境下，開發出更有競爭力的產品，尤其在產品生命周期較短的科技產業更是如此。CAE模擬分析有助加快產品開發速度，需求不受景氣影響，今年以來虎門營收持續成長，即是受惠客戶提高研發經費，其中台積電為首的半導體相關產業需求最高，延伸到AI、5G、電動車、綠能、無人機、低軌道衛星等產業應用的解決方案，今年的比重也快速拉升。

虎門也在解決方案中加入AI、智慧學習功能，包含機器學習與影像辨識技術於工程計算之建模、調參、準確度校正、大量數據判讀與超高效率之結果推估，以AI取代部分人工作業，能夠大幅提升客戶的研發效率，相對公司的營運貢獻也逐漸提高。

近年虎門積極拓展軟硬體整合解決方案，提供客戶一站式採購服務，同時滿足客戶工程模擬及運算資源等需求。今年推出的量測設備分別與國外聲學、振動及光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，包括Mikado 聲學照相機、WaveHitmax 脈衝錘、WaveCam、Polytec 光學量測儀器、Polytec 振動量測儀器，第一季量測設備也接獲多筆訂單，首筆訂單已於3月出貨，後續訂單預計將於第二季貢獻營收。

營收 景氣

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