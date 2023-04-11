紅點設計大獎 華碩獲44獎項創新高

國際指標設計競賽之一的德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）公布2023年得獎名單，電腦品牌廠華碩獲得44個獎項，寫下歷史紀錄。

華碩設計長楊明晉今天透過新聞稿表示，能在國際指標獎項中，刷新紀錄拿下44個獎項，證明華碩對創新設計的不懈追求，未來華碩將持續探索用戶需求，創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感。

此次華碩獲獎產品涵蓋家用、商用、創作者與電競等領域，產品別橫跨筆電、桌機、顯示器、主機板、顯示卡、路由器和機殼。

華碩有多個於美國消費性電子展（CES）亮相的產品獲紅點設計大獎，包括全球首款採用3D OLED螢幕的創作者行動工作站ASUS ProArt Studiobook 16 3DOLED、採用永續技術生產的全金屬筆電ASUSExpertBook B9 OLED，以及主打專業人士的顯示器ASUS ProArt Display OLED PA32DCM等。

紅點設計大獎為全球最大的設計競賽之一，成立至今60餘年，每年皆於國際召集各領域知名專家評審團，針對產品的創新性、功能性、使用壽命及人體工學等指標進行評選。