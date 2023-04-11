宏正視人才為永續經營關鍵 加碼發5千元學齡前教育補助

全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商宏正自動科技（6277）宣布，再次加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，成為台灣人才永續行動企業成員，與數百家相同理念之企業與學校共同推進，攜手強化台灣的人才競爭力。

宏正去年底榮獲新北市政府評選為「友善家庭暨工作平等」超優企業，且長期以來持續投資人才培育與發展，積極推動員工家庭與工作平衡方針，並視人才永續為公司永續經營的關鍵目標，透過職場反霸凌與反性騷擾宣言、薪資平權、生育補助每胎12萬元、產檢假及陪產假優於法令、3足歲至6歲(未滿)子女教育補助每年1萬元，等於每學期5000元學齡前教育補助、生日假、志工假、勞資會議、員工學習發展與教育訓練、員工關係活動等，獲得人才永續的六大指標全數認證，持續提升人才永續競爭力。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，因應ESG下的人才永續趨勢，既有的選、育、用、留四大框架，已無法滿足新時代人才的期望。宏正依循全球人才管理思維DEI（多元、平等、共榮，Diversity、Equity、Inclusion）精神，長期以實際行動提升不同背景人才所期待的員工福祉，打造多元永續的職場環境。此次宏正六項人才指標再次全數通過《天下學習》與《Cheers快樂工作人》認證，正式加入「2023 TALENT, in Taiwan, 台灣人才永續行動聯盟」，持續為台灣人才永續貢獻心力。」

陳尚仲進一步指出，疫情雖逐漸趨緩，但卻迎來疫後全球工作大重組的時代，企業缺人、裁員等消息同步頻傳，持續衝擊台灣社會人才競爭力。因此，宏正承諾為台灣人才發展努力，期望能透過實際行動，實踐對於人才的社會責任，透過加入「台灣人才永續行動聯盟」與各大企業攜手努力，一起為人才奮戰。