鴻海減碳目標通過SBTi驗證 環境永續推動邁向新里程

鴻海（2317）今（11）日宣布，正式通過了科學碳目標倡議組織（SBTi）的目標驗證，標誌著鴻海在應對氣候變化方面的承諾和努力得到了國際社會的認可，未來鴻海將朝著該目標不斷前進，提升企業永續競爭力。鴻海依循1.5℃升溫路徑設定科學基礎減量目標（SBT），已於2022年第二季對外宣告，目標在2030年時，絕對溫室氣體排放量較2020年基準年降低42%。

2021 年 1 月，鴻海向SBTi遞交減碳承諾書，承諾將依循具一定營運成長基礎下，針對1.5℃升溫路徑設定科學基礎減量目標（SBT），以期達成2050年價值鏈淨零的目標。經過一年多的盤查與分析，鴻海於2022年4月正式遞交SBT目標設立申請書，更進一步檢視與強化目標，建立符合國際倡議的減量目標與機制。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，「鴻海在去年發佈8大項環境長期目標後，即推動各項目標與國際準則接軌，做為落實的基礎。其中，以方法學制定適用於鴻海的科學碳目標，並獲得SBT認可，就是鴻海的中期目標之一。未來會持續藉由第三方機構協助，以系統性的數據分析，定期檢視集團的綠色實績。」

鴻海為落實「永續經營=EPS+ESG」的理念，依據集團排放狀況，同時參考國內外優良案例及標準，規劃了「碳盤查-碳減排-碳達峰-淨零排放」的詳細淨零路徑。在碳盤查工作中，鴻海同步推動整體組織層面碳查證，採取國際公認的碳核查標準Greenhouse Gas Protocol 開展盤查工作，進行範疇一、二、三的全面碳盤查，同時導入外部溫室氣體盤查排放全球認證確信，為科學設定減排目標及路徑奠定堅實基礎。

針對集團運營邊界內的範疇一和範疇二的溫室氣體排放，鴻海採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段來降低溫室氣體排放量。為促進營運減碳，鴻海於每年年初擬定年度節能指標，採取激勵政策，資訊平台共享的方式，促進各事業群、各子公司進行節能技術提升。

過去幾年內，集團不斷推廣實施壓縮空氣洩漏管理、高效空調機房改造等節能專案；持續以自建與收購方式增加屋頂式與地面式太陽電站裝機容量，同時通過直接採購清潔能源、錯峰儲電、購買綠證等提高集團清潔能源使用量及佔比。今年三月更與中華開發資本共同成立開鴻能源股份有限公司，引領資金投入永續發展的綠能產業，提供企業亟需之綠電。

此外，為實現價值鏈上的淨零，鴻海還在供應鏈上推動多元減碳輔導示範項目。初期積極與供應商進行減碳規劃交流，通過實地訪廠及生產工藝調研，對車間設備進行碳排評估，協助其確立減碳手段；後期建立輔導SOP，定期核實減碳成效，舉辦交流會促進減碳成果資源分享。通過成果彙整分析，萃取成效優良減碳方案，逐年滾動精進減碳策略，協助供應商實現綠色轉型。

SBTi是由全球環境資訊研究中心（CDP）、聯合國全球契約組織（UN Global Compact）、世界資源研究所（WRI）和世界自然基金會（WWF）聯合發起的一項倡議，旨在推動企業實現科學可持續發展目標。該倡議要求企業制定並公佈符合科學標準的減排目標，並通過SBTi的驗證來確保其目標的科學性和可行性。