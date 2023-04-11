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南亞科毛利率何時轉正？總座李培瑛：要看這兩個因素

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
半導體市況低迷，南亞科（2408）連二季虧損且擴大，毛利率也出現十年來首見轉為負數。圖/聯合報系資料照片
半導體市況低迷，南亞科（2408）連二季虧損且擴大，毛利率也出現十年來首見轉為負數。圖/聯合報系資料照片

半導體市況低迷，南亞科（2408）連二季虧損且擴大，毛利率也出現十年來首見轉為負數。南亞科總經理李培瑛表示，毛利率轉為負數，主要因減產成本攤平以及平均銷售單價下跌所造成，未來毛利率是否能轉正，仍視供應商庫存調整以及接下來的旺季表現而定，目前看來可能會落在本季末及第3季。

南亞科第一季毛利率為負8.6%，季減達21.6個百分點，單季虧損16.85億元，每股虧損0.54元。

李培瑛解釋，DRAM銷售單價下跌，衝擊毛利率表現，加上南亞科首季以來，維持減產二成的幅度，但仍得攤提設備等折舊及相關費用，才會造成首季毛利率轉為負數。不過，也因減產，並沒有認列太多的存貨跌價損失，未來毛利率要轉正，仍取決DRAM平均銷售單價及供應商庫存調整和去化進度。

李培瑛表示，由於個人電腦及相關消費產品需求仍疲弱，本季DRAM價格持續下滑，但在供應商透過減產，調整庫存增速，加上電視領域已出現急單，預期本季跌幅會收斂。

針對DRAM需求，李培瑛說，電視出現部分急單，IP CAM、網通、工控及車用需求相對健康，消費市場有機會在下半年恢復正常。

李培瑛表示，雲端業者受景氣影響縮減投資，AI、5G的導入為復甦觀察指標。手機部分，美韓手機廠量能持平，然中國大陸手機市場低迷，但中國大陸為很大的市場，第二季起通膨趨緩及中國大陸廠商庫存水位逐步消化，下半年手機出貨有機會改善。

整體市況部分，李培瑛表示，全球性總體經濟不佳，消費者信心不足、企業撙節支出；相較2022，2023上半年DRAM需求呈現負成長，影響因素包括全球性通膨、升息、俄烏戰爭、歐美銀行危機、中國大陸內需減弱等。

李培瑛表強調，2023上半年部分DRAM供應商調整產出，下半年季節性需求改善有利庫存逐步去化，DRAM市場有機會相對改善。

南亞科 李培瑛

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