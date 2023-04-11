友達子公司達擎 搶攻DOOH戶外廣告、PIS交通顯示商機

智慧城市正在加速發展，戶外顯示器需求大幅提升。友達（2409）子公司達擎搶攻數位戶外廣告 （Digital Out-of-Home，DOOH）、乘客資訊系統（PIS）交通顯示商機，將於Touch Taiwan 2023智慧顯示展覽會中展現相關成果。

達擎超高亮度戶外型顯示器 攻佔充電樁、智慧電桿 瞄準數位戶外廣告商機

因應智慧城市對戶外顯示器需求大幅提升，友達在Touch Taiwan 2023智慧顯示展覽會本次展出結合「55吋高亮度戶外防水顯示器」之充電樁及智慧電桿，在陽光直射環境下仍可呈現清晰鮮明之影像品質，並具備防水防塵及抗衝擊等防護，且可適應-30˚C~50˚C 環境溫度，具備主動散熱及升溫功能，確保長時間於戶外高溫、高濕環境下，仍可保持穩定的精密顯示器品質，是數位戶外廣告 （DOOH）最佳宣傳利器，除結合充電樁及智慧電桿，亦可廣泛應用於大眾運輸、百貨零售、商品廣告宣傳場域。

達擎客製化TARTAN 顯示器再進階 提供更清晰即時的乘車資訊及廣告訊息

而著眼於大眾交通運輸資訊看板及車廂顯示器的多樣化需求持續提升，友達本次亦展出二款進階版TARTAN顯示器，「58.6吋超寬高解析度月台看板」不僅將解析度提升到 5120 x 1440，更可依客戶實際場域需求，支援二分割、三分割之多工畫面顯示，同時搭載友達策略夥伴凌華科技ADLINK IPC BOX，實現5K內容流暢播放，提供月台旅客清晰即時的乘車資訊，亦可導入視訊會議、戰情室等空間靈活運用；而「37吋超薄雙屏車廂顯示器」則採用單一背光設計，將雙面顯示器厚度大幅縮減至12mm，支援長條屏 32:9 規格，突破傳統解析度限制，更可隨時依業主需求，一鍵自由切換雙屏顯示相同或不同畫面，可靈活安裝於百貨零售商場、車站月台、車廂走道等空間。