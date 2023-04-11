南亞科Q1每股虧損0.54元 毛利率-8.6%
南亞科（2408）今（11）日召開法說會，公布2023年第一季自行結算合併財務報告，營業收入為64.25億元，季減19.2%。南亞科表示，第一季DRAM平均售價季減高個位數百分比，銷售量季減高個位數百分比。新台幣兌美元升值匯兌不利影響營收約低個位數字百分比。
第一季營業毛損為5.54億元，毛利率-8.6%，季減21.6個百分點，營業淨損為28.85億元，營業利益率-44.9%，季減25.5個百分點，營業外收入7.73億元，本期稅後淨損為16.85億元，淨利率-26.2%。單季每股虧損為0.54元，每股淨值55.62元。
董事會於2月22日通過2023年度資本支出預算以不超過185億元為上限，其中包含新廠興建、1A/1B奈米製程技術量產的機器設備等資本支出。並決議配發現金股利總額為66億元，每股現金股利約為2.13元，將於5月24日股東會報告。
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