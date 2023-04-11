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南亞科首季虧損擴大 每股虧0.54元

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
南亞科首季虧損擴大。圖為南亞科總部。圖/聯合報系資料照片
南亞科首季虧損擴大。圖為南亞科總部。圖/聯合報系資料照片

南亞科（2408）今日公布首季自結財報，第1季營收64.25億元，季減19.2%。主因受到DRAM平均售價季減高個位數百分比，銷售量季減高個位數百分比。新台幣兌美元升值匯兌不利影響營收約低個位數字百分比等影響，首季虧損16.85億元，每股虧損0.54元。

南亞科首季也因產能利用率下滑及DRAM價格下跌影響，毛利率轉為負8.6%，季減達21.6個百分點。營業淨損28億8千5百萬元，營業利益率也轉為負44.9%，季減25.5個百分點。

受到連二季虧損影響，截至3月31日，每股淨值55.62元。

南亞科董事會於2月22日通過2023年度資本支出預算以不超過新台幣185億元為上限，其中包含新廠興建、1A/1B奈米製程技術量產的機器設備等資本支出。並決議配發現金股利總額為66億元，每股現金股利約為2.13元，將於5月24日股東會報告。

南亞科 新台幣

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