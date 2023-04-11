2025年OLED材料產值上看30億美元 中國大陸材料廠積極搶進供應鏈

TrendForce「AMOLED技術及市場發展分析」研究報告顯示，作為新一代的顯示技術，OLED不僅逐漸站穩手機市場的主流地位，同時也開始跨足其他應用。OLED 有機材料身為產業鏈的核心材料，占手機面板製作成本約23%。隨著滲透率提升，2022年全球OLED材料產值已達22.3億美元，年增逾3成，隨著品牌廠的推波助瀾，至2025年產值將上看30億美元。

從結構上來看，OLED發光材料可分為高分子及小分子OLED材料，高分子材料對有機溶劑溶解度較差，導致光色不純、成膜均勻性不佳而影響效能。不過若搭配印刷工藝，其高開口率的優點，可以填充較多的材料，藉此彌補高分子材料壽命及效率不佳等問題。小分子材料光色較純及亮度也較高，應用在大世代OLED產線，但目前尚受限於FMM及蒸鍍機世代的發展進度。

OLED有機發光材料的生產流程是由原料單體合成中間體，再加工形成OLED昇華前材料，最後昇華純化達到OLED 終端材料。一開始的原料經由化學合成形成中間體，毛利率較低約10~20%，此部分供應主要來自中國大陸廠商如奧來德、瑞聯新材、阿格蕾亞、萬潤股份提供。

終端材料是直接通過昇華前材料純化來生產，其結構在後續生產不會發生改變。因此其化學結構及製程、配方均為終端材料廠商的核心機密。昇華後的純度要求非常高，相對技術壁壘較高，所以材料毛利率也高達60~70%，其核心技術和專利均集中在海外少數廠商。隨著市場蓬勃發展也帶動上游材料廠商發展，逐漸突破海外專利技術屏障，部分中國大陸廠商已實現昇華前材料和終端材料的量產並開始積極打進供應鏈帶動業績攀升。

TrendForce認為，下一階段行動終端產品的開發方向將從折疊往智慧穿戴、IT、車用拓展，對OLED元件的效能要求將更加嚴峻。受惠於品牌加持，面板廠的布局也逐漸明朗化，目前LG、三星、BOE無不積極的爭取Tokki G8.7蒸鍍機的優先權，為的就是在應用的拓展中取得先機。

除了藍色磷光的商用腳步加快，加上更多創新的技術概念，如三星搭配ULVAC研發的垂直蒸鍍、光刻製程的eLeap、提升開口率的印刷工藝，也為未來OLED在顯示器的版圖擴張增添新的動力，同時隨著中國大陸材料廠商使用率提升，成本將更具競爭力。