耐能智慧收購台達電旗下OTUS 加速優化智慧駕駛技術

全球領先的邊緣AI計算解決方案廠商耐能智慧（Kneron）宣布，完成收購台達電（2308）集團VIVOTEK（晶睿通訊）子公司OTUS（歐特斯），以加速汽車智慧駕駛的相關應用。

由李嘉誠旗下的維港投資、高通、鴻海（2317）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等大廠投資的耐能智慧，於2015年創立於美國聖地牙哥，是全球領先的全方案邊緣AI計算解決方案廠商，也是全球將AI晶片量產的主要公司之一，客戶包括： 松下、鴻海及以汽車大廠，都是主要客戶，目前250名員工，台灣占180名、美國有70名研發人員。

歐特斯（OTUS）為攝影機及影像解決方案提供商，多年深耕汽車、虛擬現實以及其他場景應用。近兩年來，OTUS與耐能智慧緊密合作，共同將諸多汽車應用於市場中商業化。

OTUS作為一家汽車解決方案提供商，由於汽車市場高速成長，推升其近年業務大幅成長，並獲得客戶的高度信賴。OTUS為車用市場提供道路物體檢測和駕駛員行為監測等ADAS和DMS方案，並為全球客戶提供服務，主要為美國和日本市場。

隨著汽車客戶對攝影機整合AI功能的要求越來越高，目前OTUS提供的方案已成為多家日本知名汽車製造商的首要選擇，並與多家公司建立長期合作夥伴關係。

OTUS 執行長邱立誠表示：「在過去的幾年中，OTUS創建了多個具有卓越影像功能的SoC解決方案，以滿足我們汽車客戶的需求。然而，這些解決方案並未包含AI功能。整合耐能的邊緣AI能力與OTUS的高級影像解決方案，讓我們能夠搭建更完整的產品線，從而更好地為我們的汽車客戶提供服務。」

在進行收購之前，耐能智慧和OTUS在整合硬體和軟體的全方位解決方案進行密切合作，藉以升級汽車客戶的ADAS和DMS功能。

耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠表示：「在雙方先前的緊密合作中，OTUS向來是耐能智慧寶貴的合作夥伴，並讓耐能成功進軍日本汽車領導品牌客戶。透過OTUS強大的影像技術和行業通路，我們將繼續深化合作，加速AI應用並擴展到全球市場。」