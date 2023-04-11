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台積電高雄廠28奈米晶圓量產生變？陳其邁這麼說
台積電高雄廠原預定2024年達成28奈米廠量產目標，但近期供應鏈傳出相關計畫生變。高雄市長陳其邁今天上午陪同行政院長陳建仁「國道7號高雄路段」，會前聯訪時表示，市府尊重台積電建廠進度，相關布局與市場考量，積極給予協助。
台積電高雄廠原本規畫興建兩座28奈米及7奈米晶圓廠，但今年1月法說會中，台積電總裁魏哲家首度證實高雄廠7奈米設廠計畫延後，首座28奈米晶圓廠則按計畫進行。事隔數月計畫再度生變，供應鏈傳出台積電28奈米設備採購清單全數取消，推測應是台積電因應全球布局，考量將28奈米製程轉往海外所致。
陳其邁表示，尊重台積電建廠進度，相關布局與市場考量，市府都會依照進度，全力配合地方與中央應辦事項。
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