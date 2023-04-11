台積電高雄廠28奈米晶圓量產生變？陳其邁這麼說

原定明（2024）量產的台積電高雄廠恐怕無法如期。台積電供應鏈透露，台積電原訂1月開標的機電工程標案決定延後一年，這也意謂後續相關無塵室及裝機作業都被迫延後。備受關注的是，台積電也將高雄廠計畫採購的28奈米機台清單全數取消，似乎也預告原訂首座的28奈米製程，將改弦易轍。

2023-04-11 09:00