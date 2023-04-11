富邦期貨：市場資金操作仍將偏於保守

受到大環境電子產品需求下滑影響，三星電子削減記憶體晶片產量，利多激勵美光股價上漲逾8%，帶動費城半導體指數上漲 1.80%，而本周美股財報季開跑，投資人聚焦即將公布的重要通膨數據，以及多家大型銀行的財報，儘管最新非農就業報告令市場擔憂聯準會5月將持續升息，道瓊及標普500仍在市場資金拉抬下，尾盤翻紅，終場以小漲作收。

美國3月非農就業數據雖略優於市場預期，但整體勞動市場持續呈現降溫，加上通膨數據CPI及PCE仍處高檔，預期聯準會將持續保持高利率以對抗通膨，另外，台積電第1季營收低於財測，且聯發科第1季營收也跌破千億元，下探11季低點，在擔憂經濟前景不佳的情況下，預計市場資金操作仍將偏於保守，整體大盤處於選股不選市的震盪格局的機率較高。（富邦期貨/提供）