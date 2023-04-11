快訊

肯塔基銀行槍擊4死最新案情曝光！槍手竟是「死者同事」還直播犯案

中共環台軍演透露隱患 國軍經營的緩衝地帶已形同虛設

「賣掉你還讓你幫數鈔票？」三大雙面人星座 第一名一臉天真超意外

富邦期貨：市場資金操作仍將偏於保守

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

受到大環境電子產品需求下滑影響，三星電子削減記憶體晶片產量，利多激勵美光股價上漲逾8%，帶動費城半導體指數上漲 1.80%，而本周美股財報季開跑，投資人聚焦即將公布的重要通膨數據，以及多家大型銀行的財報，儘管最新非農就業報告令市場擔憂聯準會5月將持續升息，道瓊及標普500仍在市場資金拉抬下，尾盤翻紅，終場以小漲作收。

美國3月非農就業數據雖略優於市場預期，但整體勞動市場持續呈現降溫，加上通膨數據CPI及PCE仍處高檔，預期聯準會將持續保持高利率以對抗通膨，另外，台積電第1季營收低於財測，且聯發科第1季營收也跌破千億元，下探11季低點，在擔憂經濟前景不佳的情況下，預計市場資金操作仍將偏於保守，整體大盤處於選股不選市的震盪格局的機率較高。（富邦期貨/提供）

通膨 財報

延伸閱讀

亞洲不含日本、拉美及全球新興股市 迎來資金淨流入

動能恢復 非投資級債淨流入資金居主要債市之冠

與費半大漲兩樣情 台積電ADR跌1.4%溢價也縮

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

相關新聞

跌破眼鏡 台積Q1營收未達標

台積電昨（10）日公布3月合併營收1,454.08億元，下探近17個月低點，月減10.9%，年減15.4%；首季合併營收...

PC鏈3月營收全面勁揚 業者看好逐步走出谷底

受惠季底拉貨高峰效應，廣達、仁寶、英業達、華碩、和碩等PC供應鏈昨（10）日公布3月營收全面勁揚，以品牌廠華碩月增逾四成...

台積電高雄廠招標案延後1年 28奈米製程恐改弦易轍

原定明（2024）量產的台積電高雄廠恐怕無法如期。台積電供應鏈透露，台積電原訂1月開標的機電工程標案決定延後一年，這也意謂後續相關無塵室及裝機作業都被迫延後。備受關注的是，台積電也將高雄廠計畫採購的28奈米機台清單全數取消，似乎也預告原訂首座的28奈米製程，將改弦易轍。

外媒：台積電在補貼問題上與美國討論芯片法案「指南」

路透社4月10日消息稱，台積電周一表示，正在與華盛頓就一項旨在促進美國半導體製造業的法律「指導意見」進行溝通，該法律引發了對補貼標準的擔憂。

IDC：PC產業明年否極泰來

研調機構IDC最新調查顯示，今年首季全球PC出貨量持續下滑，其中，蘋果首季PC出貨量銳減約40%，在主要PC廠中情況最慘...

聯發科3月營收重返400億 近六月高點

手機晶片大廠聯發科昨（10）日公布3月合併營收重返400億元大關、達429.58億元，站上近六個月高點，並且是同期次高，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦