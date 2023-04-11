旭東3月營收2.5億元 月減21.8%、年大增96.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
旭東機械董事長莊添財。業者／提供
旭東機械董事長莊添財。業者／提供

關鍵製程設備大廠旭東機械（4537），公告今年3月合併營收2.5億元，月減21.8%，年大增96.4%。累計今年首季合併營收6.8億，季減10%，年增46.3%。旭東表示，單月及單季交出年增成績單，主因為今年大尺寸面板市場恢復正常，面板設備需求加溫所致。

2022由於全球經濟衰退以及俄烏戰爭，導致大尺寸面板需求衰退，各大廠為了去化庫存，因此大幅削減訂單。日前面板大廠高層釋出：「包括電視及資訊產品面板需求都有回溫，報價也走勢也趨向正面，見客戶能見度頻率變高了」訊息。佐以營收表現來看，各面板大廠2月起電視面板出貨量已逐漸回升，加上中國備貨動能轉強，可見需求逐步回溫。同時，目前各廠面板庫存量健康，有利面板廠出貨，帶動旭東營運動能加溫。

根據調研機構Omdia 報告指出，2023年大尺寸顯示器面板出貨量可望較2022年成長 0.8%，出貨面積年增 3.5%；且由於市場所需，2023年65吋以上電視面板出貨量可望較2022年成長17%。

旭東位於大陸的昆山廠主要以生產TFT-LCD 及觸控面板設備為主，旭東表示，由於生產的設備具備少量多樣的優勢，豐富的製造經驗不僅產品性價比高，與客戶黏著度也相對較高，因此樂觀看待面板產業後勢為公司所帶來的營運動能。

大尺寸面板 電視面板 營收

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