旭東3月營收2.5億元 月減21.8%、年大增96.4%

生成式AI大浪來襲，未來哪些工作可能會被取代？哪些新工作又會被創造出來？這兩個大哉問，讓不少人感到焦慮，最近在國外，則誕生了專門訓練AI的「AI詠唱師」（Prompt Engineer）。目前正投入AI創業，擁有台大、史丹福頂尖學歷的iKala執行長程世嘉觀察，在AI大噴發的時代，文組學生從來沒有像現在這一刻這麼重要過！

2023-04-10 22:53