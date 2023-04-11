背光模組雙雄3月營收 瑞儀月增10.4%、達運月增13.2%
背光模組雙雄瑞儀（6176）、達運今（10）日公告今年3月合併營收，瑞儀31.57億元，月增10.4%，年減44.9%。達運12.77億元，月增13.2%，年減22.3%。
瑞儀3月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為399.4萬片，月減15.1%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量230.1萬片，月增18.7%；其它背光模組出貨量22.8萬片，月減47.1%。合計背光模組出貨量652.3萬片，月減4%。
瑞儀累計今年首季合併營收92.5億元，季減39.6%，年減35.7%。今天股價下跌1元，成交量2,830張，收111元。
瑞儀去年營收和獲利均創史上新高，稅後純益67.26億元、年增29.6％，EPS為14.47元，是連續五年賺逾一個股本。但受到蘋果自去年底開始清庫存影響，瑞儀今年上半年營運恐都處於低水位。
達運累計今年第1季合併營收32.57億元，季增11.3%，年減35%。今天股價小跌0.15元，成交量1,417張，收10.55元。
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