外媒：台積電在補貼問題上與美國討論芯片法案「指南」
集微網消息，路透社4月10日消息稱，台積電周一表示，正在與華盛頓就一項旨在促進美國半導體製造業的法律「指導意見」進行溝通，該法律引發了對補貼標準的擔憂。
獲得補貼的條件包括與美國政府分享超額利潤，業內消息人士稱，申請過程本身可能會暴露公司的戰略機密。
「正在與美國政府就CHIPS ACT指南進行溝通，」台積電在一份簡短的電子郵件聲明中表示。
台灣經濟部長王美花表示，台積電正與美國商談補貼細節。
此前，台積電計劃投資400億美元在美國西部亞利桑那州新建工廠，以支持美國在本土製造更多芯片的計劃。
該工廠的預期補貼細節尚未披露。補貼將來自芯片法案中制定的520億美元研究和製造資金。
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