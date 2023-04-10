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韋僑3月營收1.1億元 月增15.6%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

韋僑（6417）今（10）日公告今年3月合併營收1.12億元，月增15.6%，年增22.2%。累計今年首季合併營收3.3億元，季減10.7%，年增25.4%。

韋僑2022年營收13.15億元，合併營收13.15億元，年增20.9%。毛利率31.67%，年增3個百分點，稅後純益1.9億元，年增68.9%，每股純益4.5元，包括營收、毛利率、稅後純益及EPS四項均創歷史新高。董事會擬配發每股現金股利2.2元，將於5月24日股東會承認。

韋僑興建的台中大里仁化工業區新廠，已於今年首季完成各項遷廠作業、並投入量產。韋僑表示，新廠占地1,300餘坪，樓地板面積約6,000坪，是地上七層、地下二層的建築。除了全數將原租用的三座廠房機台全數遷入外，總產能將是舊有三座廠房的二倍大。

韋僑近年積極轉型，投入RFID的醫療應用及工業客戶等客製化市場，有效拉升毛利率突破三成，去年並交出營收、毛利率及獲利創歷史新高的漂亮成績單。今年在新廠產能順利開出，並於本季正式導入冷鏈流專用的智慧標籤量產，營運可望穩健成長。

韋僑今天股價上漲2元，成交量1,446張，收148元。

營收 毛利率

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