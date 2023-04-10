國科會明年擴大投入6G 政院將研議AI法規

國科會今（10）日召開委員會議，國科會主委吳政忠會後表示，國科會已於去(2022)年超前部署6G次世代通訊，明年將擴大6G科技投入，並連結IC設計；他並表示，6G是通訊骨幹，同時涉及汽車、精準健康等應用，預算投入會增加。

吳政忠表示，6G頻率範圍升高，跟低軌通訊衛星結合後，6G會讓未來萬物聯網更加綿密，會跟5G差很多，6G真正要進入使用階段，應該是在2、3年之後，現在提前布局，是一個蠻好的時間點。

他表示，明年國科會將擴大6G科技投入，槓桿台灣晶片半導體與太空發展，在現有的5G及低軌衛星通訊基礎上，投入6G次世代通訊前瞻布局，形成以智慧化為主軸的新興產業生態系，維持台灣在資通訊產業的領先地位。

至於明年6G科技預算規模為何？吳政忠則強調，在6G時代，需要大量6G晶片，因此IC設計用在6G也會是明年重點之一，台灣當前在半導體製造、封測很強，未來「IC設計for食衣住行」 成為重心，6G是通訊骨幹，同時也涉及汽車、精準健康應用，「這是一個整體布局」，他承諾預算會慢慢的增加。

此外，吳政忠昨日提及，ChatGPT等生成式AI走入民眾日常，這將對人文社會帶來相當大的影響，行政院已在研議人工智慧基本法，希望下一會期、9月開始時有初步草案。

他表示，有關人工智慧基本法，行政院政委羅秉成、龔明鑫以及他自己都有在研擬，須與大數據、個人隱私、獨立的資料監理機關等議題一起規畫，會綜合盤點研議，不會是單一部會處理。