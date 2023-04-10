宜特首季營收9.81億元 年增12.2%
電子驗證分析企業宜特科技(3289)今(10)日公布2023年3月合併營收約為3.14億元，月減5.5%，但比去年同期增加3.2%；累計1- 3月營收9.81億元，年增12.2%。
宜特表示，由於來自國際大廠長天期的專案，驗證分析時間較長，尚未完工認列，不過在先進製程、先進封裝、車用電子、5G、HPC、AI相關應用大趨勢不變下，後市需求仍舊強勁。
而在太空電子元件驗測上，隨著太空時代啟航，低軌道通興衛星通訊掀熱潮，同時，因應國家太空中心2023年改制為行政法人，本月宜特也與相關成員，再次與國家太空中心簽署新的合作備忘錄，藉此提升完整的驗證規劃與測試、協助廠商取得零件與模組的太空認證，縮短廠商切入太空產業的時程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言