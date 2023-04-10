宜特首季營收9.81億元 年增12.2%

電子驗證分析企業宜特科技(3289)今(10)日公布2023年3月合併營收約為3.14億元，月減5.5%，但比去年同期增加3.2%；累計1- 3月營收9.81億元，年增12.2%。

宜特表示，由於來自國際大廠長天期的專案，驗證分析時間較長，尚未完工認列，不過在先進製程、先進封裝、車用電子、5G、HPC、AI相關應用大趨勢不變下，後市需求仍舊強勁。

而在太空電子元件驗測上，隨著太空時代啟航，低軌道通興衛星通訊掀熱潮，同時，因應國家太空中心2023年改制為行政法人，本月宜特也與相關成員，再次與國家太空中心簽署新的合作備忘錄，藉此提升完整的驗證規劃與測試、協助廠商取得零件與模組的太空認證，縮短廠商切入太空產業的時程。