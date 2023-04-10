快訊

慈濟大學「吃下」慈濟科大闖過首關 仍存三大疑義

母雞就是不孵蛋！ 她用一神器孵出「滿鍋17隻小雞」

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前暴力手法「如出一轍」

宜特首季營收9.81億元 年增12.2%

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
圖為宜特竹科的總部大樓。圖／宜特提供
圖為宜特竹科的總部大樓。圖／宜特提供

電子驗證分析企業宜特科技(3289)今(10)日公布2023年3月合併營收約為3.14億元，月減5.5%，但比去年同期增加3.2%；累計1- 3月營收9.81億元，年增12.2%。

宜特表示，由於來自國際大廠長天期的專案，驗證分析時間較長，尚未完工認列，不過在先進製程、先進封裝、車用電子、5G、HPC、AI相關應用大趨勢不變下，後市需求仍舊強勁。

而在太空電子元件驗測上，隨著太空時代啟航，低軌道通興衛星通訊掀熱潮，同時，因應國家太空中心2023年改制為行政法人，本月宜特也與相關成員，再次與國家太空中心簽署新的合作備忘錄，藉此提升完整的驗證規劃與測試、協助廠商取得零件與模組的太空認證，縮短廠商切入太空產業的時程。

太空 宜特 營收

延伸閱讀

全民權證／雙鴻 押中長天期

全民權證／欣興 押寶長天期

穎崴、精測 聚焦長天期

全民權證／全訊 押寶長天期

相關新聞

聯發科首季營收挺住低標 季減逾三成

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（10）日公布3月營收重返400億元、為429.58億元，月增41.7%、年減27....

大單來了！華城獨家拿下超跑麥拉倫充電樁訂單

華城（1519）旗下子公司華城電能報捷，獨家拿下頂級跑車品牌麥拉倫（McLaren）的充電設備訂單及充電營運商（CPO）...

元太攻戶外看板 E Ink Kaleido ™ 3 Outdoor彩色印刷電子紙亮相

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技今（10）日宣布，推出E Ink Kaleido™ 3 Outdoor彩色印刷電子...

工研院攜手產官研 籲制定電動車雙向充電及雲端充電管理整合

為幫助國內電動車產業發展，擴大跨法人及跨域技術的整合，在經濟部和行政院環保署的支持下，工研院日前攜手63家產官研代表召開...

群創參展Touch Taiwan永續專區 揭四大亮點策略齊發

為響應全球淨零碳排與永續發展議題，群創（3481）光電攜手群創教育基金會將於4月19至21日共同參展Touch Taiw...

集邦估：2023電競監視器出貨量2,080萬台 年增5%

據集邦科技（TrendForce）今（10）日公布最新調查顯示，2022年電競監視器市場受高通膨衝擊，出貨量自2016年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦