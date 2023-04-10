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蝦皮個資外洩疑慮是否開罰？本月中下旬開會審查

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關先前蝦皮拍賣以及旋轉轉拍賣被列為高風險個資外洩業者一案，數位部上個月就已經啟動行政調查，數位部數位產業平台經濟組長許福添今（10）日指出，業者已經把改善相關進度資料送至數位部，接下來將會召開行政檢查會議排查，預計最快在本月中下旬就會開會。

數位部3月上旬就指出，經行政檢查認定有違反個資法情形業者，數位部產業署已分別依個資法第12條、第27條第1項及第48條第2款及第4款規定，對各家違法業者各作出限期改正處分，數位部產業署對於限期改正之業者，持續關切改正進度。同時，也嚴正提醒業者逾期未改正或改正未如預期者，數位部產業署將依個資法第48條及第50條裁罰，將可以按次連續處罰罰鍰到業者改正為止。

對此，許福添說，業者在近期都已經把改善資料送至數位部，接下來數位部就會真這兩家業者所送來的資料進行排查，主要會依據上述違反個資法的部分來進行逐條審查，看業者改善的狀況是否有符合規定。

許福添說，召開行政會議主要會邀集相關的資安專家、刑事局等各界的專家學者來進行開會討論，業者出席開會，屆時雙邊將會進行開會討論，如果開會結果出爐，業者改善狀況並未達標，才會按照個資法進行開罰。

至於開會時間？許福添說，由於還要召集各方專家學者，因此會議時間還在安排中，預估最快本月的中下旬就會召開。

蝦皮拍賣 資安

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